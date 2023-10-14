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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: شهيرة تنهار على قبر محمود يس.. ونقل فاتن الحلو للعناية المركزة

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، ننشر أبرزها فيما يلي: 

 

 

 شهيرة تنهار بالبكاء على قبر محمود يس في ذكرى وفاته


انهارت الفنانة شهيرة بالبكاء أثناء زيارتها لقبر زوجها الراحل محمود يس , في الذكرى الثالثة لرحيله.


 شافت الموت بعنيها.. نقل فاتن الحلو للعناية المركزة للمرة الثانية


كشفت مدربة الأسود فاتن الحلو عن دخولها العناية المركزة مرة أخرى، وذلك في الساعات القليلة الماضية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.


بسبب طوفان الأقصى.. حورية فرغلي تتعرض لانتقادات لاذعة


تعرضت الفنانة حورية فرغلي، لانتقادات شديدة؛ بعد نشرها فيديو عبر حسابها على إنستجرام، تزامنا طوفان الأقصى.


 أول تعليق من مطرب المهرجانات علي قدورة بعد اعتزاله الفن


شارك مطرب المهرجانات علي قدورة متابعيه مقطع فيديو؛ وضح من خلاله  أنه من المقرر أن يستبدل الأغاني بأدعية وقرآن بعد اعتزاله الفن نهائيًا، مؤكدًا أنه سيبدأ من مرحلة الصفر مرة أخرى متمنيًا أن تكون بداية موافقة له.


تحتاج لعملية .. غادة إبراهيم تكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها


كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها .

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