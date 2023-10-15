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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القضاء الإداري تنظر دعوى استبعاد مرشح على مقعد أمين صندوق نادي الزمالك

صدى البلد

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أستأنف الدعوى المقامة من كريم محمد عادل السيد عبيد، عضو الجمعية العمومية لنادى الزمالك، والتى يطالب فيها باستبعاد أوراق ترشح محمد ممدوح حسن الماوي على منصب أمين الصندوق بمجلس الإدارة بالانتخابات المزمع إجراؤها فى 20/10/ 2023 لنادى الزمالك.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم  ٧٨/٢٠٧٨ وزير الشباب  والرياضة وآخرين.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، غلق باب تلقي الطلبات لليوم الرابع بتقدم 5 مرشحين جدد لخوض سباق الانتخابات.

وتقدم كل من مروة البروجى ونجلاء ناجى وأحمد عبادة وسيف الإسلام محمد يوسف، على منصب العضوية فوق السن، وجاء آخر المتقدمين وهو محمد خالد الصادق، الذي ترشح على منصب العضوية تحت السن.

ووصل عدد المرشحين لتلقى طلبات الترشح في انتخابات الزمالك إلى 13 مرشحا وهم: ماجد فاروق الحنبلي على منصب رئيس النادي، وكريم عادل على منصب أمين الصندوق.

10 مرشحين على منصب العضوية فوق السن وهم: أحمد عفيفي،  رجب رواش، أحمد فودة نصير،  حمدية كمال،  مروة أمير الرفاعي، أشرف إمام عبد السلام،  مروة البروجى،  نجلاء ناجى،  أحمد عبادة، سيف الإسلام محمد يوسف، ومحمد خالد الصادق تحت السن.

وفتح نادى الزمالك، فى العاشرة صباح الاثنين الماضى، باب الترشح لتلقى الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميًا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسًا للجنة، وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة، وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات، ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد مدير الخزينة، وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

 

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