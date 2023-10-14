تعيين رنا النطار أمينا لـ المرأة بمركزية حزب مصر أكتوبر

أصدرت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، قرار رقم621 لسنة 2023، بتعيين الدكتورة رنا حسام النطار، أمينة أمانة المرأة المركزية بالحزب، وذلك بعد الإطلاع على الدستور المصري الصادر عام 2014 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.

جاء ذلك بعد الإطلاع أيضًا على اللائحة الداخلية والنظام الأساسي لحزب مصر أكتوبر، وعلى ما تم عرضه من الأمين العام وأمين التنظيم للحزب.

ويُنشر هذا القرار على الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الإجتماعى، ويُنفذ من تاريخ صدوره ويلغي ما قبله من قرارات بهذا الشأن، ثم تُخطر لجنة الأحزاب السياسية بهذا القرار.