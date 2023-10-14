جنود احتياط ذاهبون للحرب .. طائرة أمريكية تنقل 150 شخصًا إلى إسرائيل

غادر ما لا يقل عن 150 شخصًا مطار لوس أنجلوس الدولي يوم السبت على متن رحلة مستأجرة إلى إسرائيل، والعديد منهم أمريكيون إسرائيليون للمساعدة في المجهود الحربي، وفقا لما نقلته شبكة سي ان ان الامريكية

'انا امريكي. أنا إسرائيلي" بهذه الكلمات تحدث دوريل ميري، البالغ من العمر 28 عاماً، لشبكة CNN قبل مغادرته على متن الرحلة إلى تل ابيب، قائلا “الأمر بسيط للغاية.. بيتي هنا، وبيتي هناك”.



ونشأ الضابط السابق للجيش الإسرائيلي في لوس أنجلوس، لكنه أمضى بعض الوقت كمظلي في الجيش الإسرائيلي.

وقال ميري، الذي يعمل الآن في مجال العقارات في لوس أنجلوس، إنه كان متحمسًا للعودة إلى إسرائيل بعد أيام من مشاهدته لـ “إراقة الدماء في الأخبار وسماعه عن مقتل اثنين من أصدقائه، أحدهما جندي” حسب سي ان ان

وقال ميري: 'أشعر بأنني مضطر، بل ورغبة، بل وحاجة، إلى الرحيل الآن'. مضيفا '(البقاء في الولايات المتحدة) ليس خيارًا، وكل يوم أقول لنفسي: بمجرد أن أتمكن من الحصول على رحلة طيران، سأرحل"



وعلم هو وعشرات غيره من الأشخاص اليائسين للوصول إلى إسرائيل برحلة جوية نظمتها جمعية 'أصدقاء إسرائيل' الخيرية الناشئة، والتي تشكلت بعد وقت قصير من عملية حماس “طوفان الاقصى” في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المنظم الرئيسي، جوردان فرايد، لشبكة CNN إن الرحلة كلفت أكثر من مليون دولار وتحمل أيضًا “أطنانًا” من الإمدادات، بما في ذلك البطاريات والسترات الواقية والإمدادات الطبية.

ومن بين أولئك الذين كانوا ينتظرون في صالة مطار لوس أنجليس للصعود إلى الطائرة كان ديفيد فرانكل البالغ من العمر 37 عاما، وهو مواطن إسرائيلي فر مع زوجته وطفليه إلى جنوب كاليفورنيا في أعقاب هجمات حماس قبل أسبوع. وفرانكل جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي وقال إنه تم استدعاؤه للخدمة أثناء وجوده في كاليفورنيا.

وقال فرانكل لشبكة CNN: 'إنه أمر مفجع، لكنني أفعل ذلك لأنه ضروري'. 'هذا هو السبب المحزن الذي جعلني أترك أولادي ورائي. كان علي أن أقول لهم وداعا أثناء نومهم قبل ساعات قليلة. من الواضح أنني متوترة... أريد أن أرى أولادي يكبرون. لكن عليك أن تضع ذلك جانباً وأن توقف الجنون الذي يحدث”.



يتم الحفاظ على خصوصية مسار رحلة رحلة أصدقاء إسرائيل المستأجرة لأسباب أمنية.