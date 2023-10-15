أخبار التوك شو| هدنة إنسانية في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ قريبا.. الوطنية للانتخابات: 4 مرشحين على كرسي الرئيس رسميا

نشر قسم التوك شو بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبزها فيما يلي:

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا قويًا أحبط تهجير أهالي غزة

قال الدكتور نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، إنّ مصر اتخذت موقفًا قويًا وصلبًا أحبط مبدئيًا وربما إلى ما لا نهاية فكرة تهجير سكان قطاع غزة إلى الخارج.



الجامعة العربية: هدنة إنسانية في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ قريبا

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنه من الممكن أن تدخل هدنة إنسانية في قطاع غزة حيز النفاذ قريبًا، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في إيصال المساعدات لقطاع غزة.



أرضكم.. نداء عاجل من أحمد موسى للشعب الفلسطيني على الهواء

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة مهمة إلى الشعب الفلسطيني، قائلا: "أي هجرة.. تكون هجرة داخل بلدكم وأرضكم".



انطلاق أول أيام مبادرة خفض أسعار السلع بالأسواق والغرف التجارية تتابع الموقف

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام إتحاد الغرف التجارية، أن هناك شركات عملت على تنفيذ مبادرة الدولة لخفض أسعار السلع الإستراتيجية الهامة، وهناك شركات طرحت السكر في المجمعات والمنافذ بسعر 27 جنيها.



بعد غلق الباب|«الوطنية للانتخابات»: 4 مرشحين على كرسي الرئيس.. وهذا موعد الدعاية

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للإنتخابات أنه تقدم 4 مرشحين، وهم عبد الفتاح السيسي وفريد زهران وعبد السند يمامة وحازم عمر، وبالتالي تم غلق باب الترشح.



سفير فلسطين بالقاهرة يشكر السيسي لدعم غزة منذ اللحظة الأولى لعدوان الاحتلال

علق السفير دياب اللوح سفير فلسطين في مصر، على تطورات الأوضاع في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.



لميس الحديدي: موقف مصر في التعامل مع مزدوجي الجنسية بمعبر رفح محترم وواضح

قالت الإعلامية لميس الحديدي إنه في اليوم الثامن من العدوان الإسرائيلي، يستعد قطاع غزة لغزو بري محتمل، بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاء من الاستعدادات للمرحلة الثانية من الحرب، ولا زال القصف مستمرا، والذي أودى بنحو 2300 شهيد، بينهم 700 طفل.



أزمة إنسانية حقيقية في قطاع غزة مع التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي .. فيديو

قالت منى عوكل مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من غزة، إنّ الوضع يزداد حدة فيما يتعلق بالحرب بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأطلقت الأولى رشقات صاروخية قوية جدا نحو الإسرائيليين عقب تهديدات تل أبيب بأن هناك استعدادا للدخول البري داخل قطاع غزة، مؤكدًة أنها رسائل متبادلة ورفع لـ متسوى التهديد.





السكر بـ 27 جنيه ..الغرف التجارية تكشف مستجدات مبادرة خفض الأسعار

كشف علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، مستجدات مبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع، موضحا أن الشركات بدأت تنزل السوق أول أمس واستمروا في التوزيع بناء على الأسعار الجديدة، ومبادرة خفض الأسعار بدأت في التنفيذ من اليوم.



رئيس هيئة قضايا الدولة: نحن الدرع الواقي للدولة لحماية المال العام

أكد المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أن العمل مستمر على قدم وساق داخل الهيئة.

