المسلماني: تنظيم داعش الإرهابي يقطع كل محاولات التنمية في موزمبيق

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن شمال موزمبيق به مخزون ضخم من الياقوت، وليس فقط الياقوت الذي يتواجد كميات كبيرة منه في هذا البلد، وإنما أيضا الغاز، الذي تم اكتشافه مؤخرا.

وقال أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى”، عبر فضائية “الحياة”، أن موزمبيق على مدار 15 عاما، شهدت ارتفاعا كبيرا في معدلات النمو، إلا أن تنظيم داعش الإرهابي، والذي يحاول أن يقطع على البلاد طريق التقدم.

شمال موزمبيق

وتابع مقدم برنامج “الطبعة الأولى”، أن داعش ظهر هناك، حيث سيطر التنظيم على أحد آبار الغاز، وقُتل الآلاف من المواطنين وأغلبهم مسلمين في شمال موزمبيق.