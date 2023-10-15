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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023: تتميز بالتفكير الراقي والقدرات

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، يتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 15أكتوبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.


توقعات برج الثور اليوم الأحد  15 أكتوبر2023

لا تخف من المبادرة والعروض. إذا كنت تتعامل بواقعية وموضوعية فقد تتلقى مؤشرات إيجابية من كل صوب، وتعيش أوقاتا من والسعادة والمرح وتفكر في ارتباط عاطفي أو تقدم على زواج أو تتخذ القرار النهائي في علاقتك العاطفية الحالية


برج الثور اليوم مهنيا

اهتم بعملك واخلص له خلال هذه الفترة، واظهر مواهبك حتى تصل للمكانة التى تحلم بها طوال الوقت، كما عليك أن تضع خطة تساعدك على تحقيق ذلك.

 

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برج الثور اليوم عاطفيا

اقترب من شريك حياتك وافتح معه صفحة جديدة حتى تعود علاقتكما هادئة ومستقرة، كما كانت فى الماضى، حتى تشعر بالسعادة مرة أخرى.


برج الثور على الصعيد الصحى

اتبع روتينا صحيا خلال الفترة المقبلة، حيث يجب عليك اتباع نظام غذائى صحى مع ممارسة التمارين الرياضية حتى تخسر وزنك الزائد.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يجب على مولود برج الثور خلال الفترة المقبلة أن يعمل على إنجاح علاقته بشريك حياته، ويهتم بعمله أكثر من أى وقت مضى حتى يشعر بالنجاح والتفوق.

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