أخبار التعليم.. اليوم.. آخر موعد للترشح لجائزة اليونسكو للبحوث في علوم الحياة 2023… علي الهلباوي يحيي أمسية «في مديح المصطفى» بجامعة القاهرة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

علي الهلباوي يحيي أمسية «في مديح المصطفى» بجامعة القاهرة| اليوم

يستضيف مركز اللغة والثقافة العربية كلية الآداب جامعة القاهرة- في إطار موسمها الفني- أمسية "في مديح المصطفى"، يحييها الفنان المنشد علي الهلباوي

غدا.. ندوة عن دور تكنولوجيا الاستشعار من البعد في التنمية الزراعية والموارد المائية.

تنظم الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، برئاسة الدكتور إسلام أبو المجد ندوة علمية بعنوان "دور تكنولوجيا الاستشعار من البعد في التنمية الزراعية المستدامة والموارد المائية"، غدا الإثنين

رابط التسجيل بالبرنامج التدريبي للنشر الدولي بجامعة حلوان

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للباحثين وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والطلاب بهدف تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المراكز التدريبية بالجامعة ومع الكيانات المختلفة بها كلٌ وفق تخصصه.

مركز بحوث الرأي العام بجامعة القاهرة ينظم دورات تدريبية| تفاصيل

ينظم مدير مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الدورة التدريبية (آليات كشف الأخبار الكاذبة والمضللة على الشبكات الاجتماعية: Fact checking )

اليوم.. آخر موعد للترشح لجائزة اليونسكو للبحوث في علوم الحياة 2023

أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو -غينيا الاستوائية الدولية للبحث في علوم الحياة 2023، وهي جائزة تم إنشائها من قبل المجلس التنفيذي لليونسكو، وتمولها حكومة جمهورية غينيا الاستوائية