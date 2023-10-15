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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتلى الاحتلال في طوفان الأقصى لـ1500 وأكثر من 3500 إصابة

صدى البلد

أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى إثر هجوم طوفان الأقصى إلى 1500 وأكثر من 3500 إصابة بينهم المئات في حالة خطيرة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، مساء اليوم السبت، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقد بلغت 2215 شهيدًا، بينهم 724 طفلًا، و458 سيدة، وإصابة 8714 مواطنًا آخر بجراح مختلفة، منهم 2450 طفل، و1536 سيدة.

أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية ، أن الاحتلال بعد ثمانية أيام من عدوانه على غزة لم يحقق إلا قتل أكثر من 2200 من المدنيين، من بينهم قرابة 800 طفلاً وتدمير المنشآت السكنية والخدماتية والدينية، وتشريد نصف مليون مواطن عن بيوتهم، وارتكابه جريمة العقاب الجماعي بحق ما يزيد عن 2 مليون إنسان، والانتقام منهم بقطع الكهرباء ومياه الشرب ومنع إمدادات الدواء والغذاء والوقود.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

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