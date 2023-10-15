أحد أبطال حرب أكتوبر: مهمتي على شاطئ القناة استهداف أي عدو يظهر أمامي|فيديو

أكد اللواء صلاح عبد الرحيم، أحد أبطال حرب أكتوبر، أن حب الوطن دفعه إلى الالتحاق بالكلية الحربية في 1967.

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز مساء السبت: "انضممت إلى السرية الأولي بالكتيبة 18 مشاة على القناة، وجاءت الأوامر ببدء الضرب في الجبهة أثناء حرب الاستنزاف".

تدريب للعبور

وأضاف: "حرب الاستنزاف كانت حرب وفي نفس الوقت تدريب للعبور، وكانت مهمتي على شاطئ القناة أن أي عدو يظهر لي على الجبهة أو في شوارع القنطرة شرق هو هدف لي، فكان أمامي مباشرة، شارع الكنيسة، فكنت أطلب من القناصة إصابته، وتم نقلي بعدها لمنطقة الدفرسوار، كضابط استطلاع للكتيبة، واحتلينا مكاننا في الدفرسوار بنقاط قوية قديمة وجديدة، في القناة مع البحيرات المرة".