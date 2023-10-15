أخبار مصر على مدار 24ساعة.. ننشر أسعار السلع الأساسية بعد تخفيضها رسميًا

أخبار مصر.. بدأت السلاسل التجارية تنفيذ مبادرة مجلس الوزراء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض أسعار السلع الغذائية للمواطنين... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

نزلت رسمي | ننشر أسعار السلع الأساسية بعد تخفيضها .. شاهد

بدأت السلاسل التجارية بتنفيذ مبادرة مجلس الوزراء بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيض أسعار السلع الغذائية للمواطنين.

مصر ترفض خروج الرعايا الأجانب من غزة وتشترط إدخال المساعدات الإنسانية|هنا القاهرة

يومًا بعد يومًا؛ تثبت مصر للعالم أجمع؛ أنها لا تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأن الحل الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية يأتي عن طريق المفاوضات التي تُفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

السيسي يطالب بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه غزة والدخول العاجل للمساعدات

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيا، من نظيره البرازيلي، لولا دا سيلفا، حيث جرى التباحث حول مختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة، وتطورات التصعيد العسكري الجاري، وذلك في ضوء الرئاسة البرازيلية الحالية لمجلس الأمن الدولي.

يونيسف تطالب بهدنة إنسانية فى غزة لوصول الإمدادات

تعمل يونيسف بشكل عاجل على شراء الإمدادات المنقذة للحياة وتوزيعها عبر مصر في ظل الأزمة المتصاعدة في غزة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة آلاف الأطفال.

مؤسسة أبو العينين تشارك بقافلة ضخمة لدعم الشعب الفلسطيني ضمن جهود التحالف الوطني

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شاركت مؤسسة أبو العينين الخيرية في القافلة الضخمة التي أطلقها التحالف الوطني لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في غزة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

السيسي يتسلم رسالة من رئيس إريتريا حول التطورات في القرن الأفريقي والسودان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عثمان صالح وزير الخارجية الإريتري، و يماني جبر آب مستشار الرئيس الإريتري للشئون السياسية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

الرئيس السيسي يبحث مع وزير خارجية تركيا التصعيد في غزة

‏‎استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

مدبولي من بورسعيد: الدولة مهتمة بملف الصناعة وإتاحة فرص الاستثمار للقطاع الخاص

استمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لشرح حول الخدمات التي يقدمها مجمع خدمات المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد.

أهم شيء لكسر التضخم.. توجيهات حكومية عاجلة للبدء في خفض الأسعار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد بعض منافذ بيع السلع الأساسية لمراجعة الأسعار، مشيرا إلى أن اليوم هو بداية مبادرة خفض الأسعار.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

قصة "الأجورا" بـ المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية | خاص

قال دكتور صبحي عاشور أستاذ الآثار اليونانية الرومانية بجامعة حلوان وعضو اللجنة الوزارية العليا لسيناريو المتاحف ، إن المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يحكي معايشة لكثير من الحياة ، أبرزها منطقة الأجورا بمعني "السوق" ، التي تروي قصة شوارع الإسكندرية وميدانها الرئيسي و الحياة العامة بها.

أسرار نقل 203 آلاف قطعة آثرية للمتحف اليوناني الروماني

قال سامى محمد الشنشوري مسئول إدارة الترميم والمشرف على ترميم مقتنيات المتحف اليوناني الروماني ، وجدنا تحديثات حيال فكرة نقل وتحريك وتثبيت القطع الأثرية ، حيث تم نقل أكثر من 203 آلاف قطعة آثرية من المخازن المتحفية ، وبدأ دور إدارة الترميم من هنا.

لأول مرة.. عرض مركب تحاكي التجارة في العصر اليوناني الروماني بالإسكندرية

قال الدكتور علي ضاحي رئيس الإدارة المركزية لشئون المتاحف بوزارة السياحة والآثار ، إن المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية هو المتحف الوحيد المتخصص في هذه النوعية من الآثار على مستوي الشرق الأوسط في هذا النوع من المقتنيات ويضم 6 آلاف قطعة آثرية متنوعة يعبر عن كل المراحل التاريخية في العصر اليوناني الروماني.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

"كتفنا بكتف أهالينا في فلسطين".. قوافل مصرية ضخمة تتحرك نحو فلسطين

ثمنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي انطلاق قوافل إنسانية شاملة نحو أهالينا في فلسطين، تحمل رسالة المحبة والتضامن من شعب مصر العظيم. وتضم القوافل 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الفترة الصعبة.

اشترطت دخول المساعدات.. مصر ترفض السماح للرعايا الأجانب العبور من معبر رفح

علمت القاهرة الإخبارية من مصادرها بقطاع غزة ان السلطات المصرية رفضت السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح البري.

توجيهات رئاسية.. مدبولي: تقرير أسبوعي عن تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بتفقد عدد من مشروعات محافظة بورسعيد مشيرا الي انه يتواجد في أكثر من محافظة لمتابعة مشروعات المحافظات .

إجراءات حكومية عاجلة لضمان استمرار حصول مرضى التصلب المتعدد على جرعات العلاج

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، باتخاذ إجراءات عاجلة من خلال المجالس الطبية المتخصصة، لضمان استمرار حصول مرضى التصلب المتعدد MS على جرعات العلاج في موعدها خلال الفترة التي تسبق تجديد قرار العلاج على نفقة الدولة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بشرى لأهالي 6 أكتوبر .. توجيه رئاسي بشأن الخط الرابع للمترو

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل إنه طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية يجرى حالياً دراسة مد الخط الرابع للمترو جنوباً لمسافة 4.5 كم سطحياً لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبرالواقعة جنوب طريق الواحات البحرية، كما يجري أيضاً التنسيق مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) لتوفير تمويل دراسات امتداد الخط حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

لمتابعة المشروعات القومية.. السيسي يجتمع مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

الرئيس السيسي يبحث مع ماكرون منع تفاقم الصراع في غزة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة.