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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عليهم تار.. حاتم صلاح يكشف مفاجأة عن عائلته

حاتم صلاح
حاتم صلاح

كشف الفنان حاتم صلاح بعض الأسرار في حياته، إذ أوضح أن أسرته سافروا من الصعيد إلى الإسكندرية، بسبب الثأر، هذا بجانب مروره بالعديد من الصعوبات في حياته، منها تعرضه لبعض الإهانة والمواقف الحرجة التي مر بها، من أجل الدخول في عالم التمثيل.

وتحدث حاتم صلاح عن بدايته في الوسط الفني، إذ قال خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: في فترة طفولتي المصيف بالنسبة لنا كان اسكندرية، لأن أهل أمي صعايدة عليه تار، فكنا بنروحلهم اسكندرية دايمًا.

كما روى حاتم صلاح موقفًا أليمًا، تعرض فيه للإهانة من إحدى المنتجين ببدايته، إذ قال: مريت بصعوبات كتير منها مرة منتج فني عايز يعملي عقد عمل برقم أقل، فلما أتكلمنا قال ما أحنا هنأكله كمان، وفي مسلسل تاني مشيت منه، رغم أنه كان فرصة مهمة بالنسبة لي، لأني مكنتش عارف أخد الورق كامل، بيدوني المشاهد قبل التصوير، ومكنوش عايزين يفهموني أن دوري كبير عشان الفلوس، وصلت لدرجة أنهم بيخبوا الورق في التلاجة.

وأضاف حاتم صلاح: أشتغل بمجهودي وبعت حاجات كتير، أفضل ما أروح أستلف فلوس، عشان محدش يهني، مكنش عندي حاجة أخسرها ومكنتش عايز حد يقولي كلمة تضايقني حتى من أهلي.

 

https://youtu.be/gxAqSynX4NA?si=ENRoNPcnRH_gmjEf

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