جامعة الإسكندرية تنظم أسبوع التبرع بالدم.. اليوم

تنطلق اليوم الأحد، بجامعة الإسكندرية، حملة التبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك بالتعاون مع أسرة "طلاب من أجل مصر"، وبعض مؤسسات المجتمع المدني، وتستمر لمدة أسبوع، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، أن الجامعة أطلقت هذه الحملة في إطار حرصها على دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له، تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع السكندرى والمجتمع الجامعي لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.

ونقاط التبرع هي:

النقطة الأولى: أمام باب كلية الطب و كلية الصيدلة (ميدان الخرطوم)

النقطة الثانية: أمام بوابة كلية الهندسة (باب دخول السيارات)

النقطة الثالثة: أمام مجمع العلوم الإنسانية ( باب كلية الأعمال "التجارة سابقا" أمام مكتبة الإسكندرية)