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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ربنا أعلم بالنفوس.. حتحوت يعلق على صمت محمد صلاح تجاه القضية الفلسطينية

هاني حتحوت
هاني حتحوت

علق الإعلامي هاني حتحوت على موقف اللاعب المصري محمد صلاح، من دعم القضية الفلسطينية.

وكتب هاني حتحوت عبر "تويتر" عامل محمد صلاح أنه بطل رياضي وليس الشخص الذي يمثلك وهو يثبت لك هذا بالمواقف.. والحرب الحالية حرب مؤثرين، لذلك ينتظر منه الجمهور موقفًا.

وأضاف حتحوت تعليقا على صمت صلاح عن القضية الفلسطينية "ربنا أعلم بنفوس وتفكير كل واحد.. بس صلاح مش عاوزك تعتبره قدوة، هو نجم كبيرولكنه شخص غير مؤثر إلا فيما يخصه هو فقط".

 

أحمد موسى يتحدث عن إسرائيل 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن إسرائيل لديها حمايةأمريكية ضد أي قوانين وضد أي عقوبات، لافتا إلى أن إسرائيل تستخدم قنابل محرمة دوليا وهي قنابل الفسفور الأبيض،وبعض المسئولين ينصحون باستخدام النووي. 

وأوضح أن أحد المتواجدين في الكنيست الإسرائيلي تنصح باستخدام السلاح النووي داخل فلسطين في الوقت الحالي،لافتًا إلى أنه ضُرب صاروخ بالقرب من مفاعل نووي من قبل الفصائل الفلسطينية، "فلسطين وصلت لأكثر منطقة بهاتأمين في إسرائيل". 

استخدام السلاح النووي أحمد موسى إعلامي هاني حتحوت الفسفور الأبيض الفصائل الفلسطينية اللاعب المصري اللاعب المصري محمد صلاح برنامج على مسئوليتي دعم القضية الفلسطينية صمت محمد صلاح

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