اتحاد الكرة يرفض رفع الإيقاف عن محمد عواد

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن نادي الزمالك تقدم بطلب لاتحاد الكرة بشأن رفع الإيقاف محمد عواد حارس مرمى الفريق.

وقال كريم حسن شحاتة عبر تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" عبر قناة الحياة، أن نادي الزمالك تقدم بطلب بشأن رفع الإيقاف عن محمد عواد بعد طرده في مباراة البنك الأهلي.

وأضاف: " اتحاد الكرة رفض رفع الإيقاف عن محمد عواد حارس الفريق، واللاعب يغيب عن مواجهة نادي سموحة في الجولة الرابعة بالدوري".

وتابع: " مسؤولو الزمالك يروا أن محمد معروف أخطأ في تقدير اللعبة، لذلك تقدموا بطلب برفع الإيقاف وهو ما تم رفضه ".

وأكمل:" الجهاز الفني بقيادة خوان كارلوس أوسوريو سيُجهز محمد صبحي بشكل جيد من أجل مباراة سموحة".

أصدرت رابطة الأندية المحترفة، عقوبات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.



وجاءت عقوبات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز على النحو التالي:

عقوبات فرق البنك الأهلي

إيقاف اللاعب محمد فتحي محمود محمد، لاعب البنك الأهلي، مباراة واحدة؛ بسبب الطرد، بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

عقوبات نادي الزمالك

إيقاف عبدالله طارق مترجم فريق الزمالك لمدة مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20.000 جنيه؛ لما بدر منه بعد المباراة، مع استمرار العقوبة الموقعه عليه سابقا، بالإيقاف 4 مباريات؛ بعد مواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية.

إيقاف محمد عواد ، لاعب نادي الزمالك، مباراة واحدة؛ بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.