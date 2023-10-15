البنتاجون يعلن إرسال حاملة طائرات ثانية لدعم إسرائيل.. ومصر وتركيا تبحثان جهود وقف التصعيد في قطاع غزة .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر وتركيا تؤكدان أهمية الدفع نحو الحل الجذري والدائم للأوضاع الراهنة المتأزمة

هنية يستقبل وزير الخارجية الإيراني في الدوحة

روسيا تطلب من مجلس الأمن التصويت على مشروع هدنة فورية في غزة

إيران تحذر من "عواقب بعيدة المدى" إذا لم يتم وقف "جرائم إسرائيل"

التلفزيون السوري: قصف إسرائيلي يستهدف مطار حلب

بايدن يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل ، وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، بحضور وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وأكد الجانبان أهمية الدفع نحو الحل الجذري والدائم للأوضاع الراهنة المتأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من خلال العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وهو ما يستوجب من كافة الأطراف دعم التوصل للسلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين، وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة.

وأضافت: "أعرب الجانبان عن القلق البالغ نتيجة تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مع تأكيد ضرورة توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، وعدم تعريضهم لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير، شدد الرئيس على الأهمية القصوى للجهود الدولية المنسقة، لإنهاء وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، في حين ثمن وزير الخارجية التركي في هذا الصدد، دور مصر في تنسيق وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية من جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة، مساء السبت، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لبحث آخر التطورات المرتبطة بالحرب في غزة. وقال المكتب السياسي للحركة في بيان، إن الطرفين اتفقا على "استمرار التعاون لإنجاز أهداف المقاومة والشعب الفلسطيني كاملة".

وقالت "القبس" إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن إرسال حاملة طائرات ثانية وسفناً حربية ومقاتلات إلى شرق البحر المتوسط، في إطار جهود أميركية تهدف لـ"ردع الأعمال العدائية" ضد إسرائيل، أو "توسيع نطاق الحرب" في أعقاب هجمات حركة "حماس".

وأشارت "الوطن" إلى أن روسيا طلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت، التصويت على مشروع قرار، الاثنين، يدعو إلى هدنة إنسانية، و"يندد بالعنف ضد المدنيين وكافة أعمال الإرهاب". وقال دميتري بوليانسكي، نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، إنه لم يتم إجراء أي تعديلات على النص منذ تقديمه إلى أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 الجمعة، مضيفاً أن من المتوقع أن يتم التصويت في مساء الاثنين.

وقالت "الراي" إن إيران حذرت من أنه إذا لم يتم وقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في غزة على الفور، فإن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة، ويكون له عواقب بعيدة المدى. ةقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: "إذا لم يتم وقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي على الفور، فإن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة، ويكون له عواقب بعيدة المدى"، مشيرة إلى أن المسؤولية "ملقاة على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والدول التي تقود المجلس نحو طريق مسدود".

وأشارت "الجريدة" إلى أن هجومًا إسرائيليًا استهدف مطار حلب الدولي في شمال البلاد، وهو ثاني قصف يتعرض له خلال يومين، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نار من سوريا، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان المحتل، مشيراً إلى أن مدفعيته أصابت مصدر إطلاق النار في سوريا.

وذكرت "الوطن" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي جو بايدن، بحثا خلاله الأوضاع الحالية في غزة.

وأكد الرئيس الفلسطيني على "ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة"، و"توفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك"، و"الرفض الكامل لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة"، مشدداً على "ضرورة وقف جميع الاعتداءات واحترام القانون الدولي الإنساني في غزة".

