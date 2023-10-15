الجمهورية: مصر لا تدخر وسعا ليعم الأمن والاستقرار المنطقة بأسرها

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن مصر لا تدخر وسعاً من أجل أن يعم الأمن والاستقرار المنطقة بأسرها، ومصر على استعداد لتسخير كل قدراتها وجهودها للوساطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط.



وشددت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ تحت عنوان (استقرار المنطقة)، على أن مصر لا تدخر وسعاً من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني.



ونبهت الصحيفة إلى أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي للعالم بأسره كانت واضحة ومباشرة بضرورة إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وضرورة إخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فوراً للمسار التفاوضي تجنباً لحرائق ستشتعل فلن تترك قاصياً أو دانياً إلا وأحرقته.



وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي أكد في رسائله للعالم، ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئوليته في هذا الصدد فمن أجل السلام فليعمل العاملون.



واختتمت "الجمهورية" افتتاحيتها بأن "مصر تعمل دوماً على إرساء دعائم الأمن والسلام من أجل استقرار الشعوب ورخاء العباد واستقرار البلاد".

