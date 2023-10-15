بشير عبد الفتاح: السلام لن يكتمل في العالم العربي دون دور مصر

أكد الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، أن مصر لها دور إقليمي مؤثر، مشيرا إلى أن مصر من أهم الدول التي كان لها دور داعم في دعم القضية الفلسطينية منذ حرب 1948.

وقال بشير عبد الفتاح، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، إنه لن يكتمل السلام في العالم العربي بدون مصر.

تهجير أهالينا

وتابع الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، أن مصر كان لها مواقف ثابتة وواضحة، مؤكدا أن مصر تقف لسيناريو نتينياهو بالمرصاد، خاصة أن إسرائيل ترغب في تهجير أهالينا في فلسطين للأردن، ورفح وشمال سيناء.