ناقد رياضي: المنتخب الوطني لا يقدم الأداء المرضي رغم الفوز على موزمبيق

أكد الناقد الرياضي عادل عطية، ان المنتخب الوطني لا يقدم الأداء المرضي على الرغم من الفوز على موزمبيق بنتيجة 1-0، مشيرا إلى أن المنتخب يعاني من عدم الإنسجام على الرغم من وجود جميع اللاعبين بما فيهم المحترفين.

وقال عادل عطية خلال لقاء له لبرنامج “ًصباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، إن الاختبار القادم لمنتخب مصر سيكون أمام الجزائر، وستكون تجربة قوية أتمنى من المنتخب أن يستفاد منها.

بصمة واضحة

وتابع الناقد الرياضي عادل عطية، أنه على الجهاز الفني للمنتخب بقيادة روي فيتوريا أن يطور من أداء اللاعبين، وأن يكون هناك بصمة واضحة تظهر داخل الملعب.