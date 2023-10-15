حسين لبيب: لست قلقا من الطعون لهذا السبب

أكد حسين لبيب المرشح على رئاسة نادي الزمالك، أن اختيار حسين السيد ضمن قائمته الموحدة جاء عن قناعة تامة بكفاءته في شؤون الكرة والتعاقد مع اللاعبين وهناك ثقة تامة فيه.

وتابع لبيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "نحن قائمة موحدة وحال نجاحنا سيكون مجلس جماعي في القرارت والاختيار في جميع الملفات وسيكون هناك لجان فرعية معنا أيضًا".

وأضاف: "المنافسة في الانتخابات قوية جدًا على جميع المناصب والجميع يتسابق من أجل خدمة النادي ولا أحد ضامن نجاحه والهدف في الأخر مصلحة نادي الزمالك، وعودة جميع الرموز هي المكسب الأكبر حاليا داخل النادي".

واختتم حسين لبيب: " لا أفكر في الطعون ولا أقلق أبدًا خاصةً وأنها تقول أنني لست عضوًا في النادي أو لاعب في فريق اليد وتركيزي حاليًا في الانتخابات".