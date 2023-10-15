الوضع صعب للغاية.. أستراليا تعلن عن عملية إجلاء واسعة لمواطنيها من تل أبيب

قالت الخارجية الأسترالية إن البلاد تخطط لإطلاق مزيد من الرحلات الجوية لإعادة المواطنين من إسرائيل بعد إلغاء خطط رحلتين يوم السبت، وذلك بسبب مخاوف بشأن أمن مواطنيها هناك.

وكانت القوات الإسرائيلية تستعد يوم الأحد لهجوم بري على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس ردا على شن مقاتلي فصائل المقاومة الفلسطينية هجوما عنيفا في المستوطنات الإسرائيلية قبل ثمانية أيام والذي كان أسوأ هجوم في تاريخ الاحتلال.

وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية، بيني وونج، اليوم الأحد، "يمكنني أن أؤكد أن الحكومة الأسترالية تخطط لرحلات جوية متعددة للمغادرة من تل أبيب اليوم للأستراليين الراغبين في المغادرة".

وجاء ذاك في تصريح صحفي في أديلايد، عاصمة جنوب أستراليا.



وأضافت وونج: "إن هذه الرحلات ستكون مزيجا من الطائرات الحكومية المستأجرة وطائرات القوات الجوية".

وأضافت: "أريد أن أؤكد أن هذه الرحلات الجوية لا تزال خاضعة لعوامل تشمل البيئة الأمنية".

وتم إلغاء رحلتين مقررتين في وقت متأخر من يوم السبت بسبب ما وصفتها وزارة الشؤون الخارجية بوضع إقليمي "صعب للغاية".



وحثت وونج الأستراليين الذين يرغبون في مغادرة إسرائيل على "أخذ الخيار الأول الذي يصبح متاحا لكم"، مضيفة أن الحكومة واصلت العمل على خيارات لأولئك الذين يرغبون في مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة.



قالت SBS News إن أكثر من 200 أسترالي وعائلاتهم وصلوا بأمان إلى لندن، جاءوا من خلال أول سلسلة مخطط لها من رحلات العودة إلى الوطن التي غادرت إسرائيل يوم الجمعة.