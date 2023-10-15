نتنياهو يلغى خطابا ويفر سريعا من غلاف غزة.. لهذا السبب

ذكرت القناة 12 العبرية، صباح اليوم الأحد، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعرض لإهانة من أحد جنود الاحتياط خلال زيارته لمنطقة غلاف غزة.

وأضافت القناة العبرية، أن نتنياهو قرر في اللحظة الأخيرة مغادرة المكان سريعا.

وبحسب التقرير، كان من المفترض أن يلقي نتنياهو خطابا أمام جنود الاحتياط، وقبل أن يتحدث على المسرح، صرخ أحد الحاضرين "كذاب" وأطلق صافرات استهجان وأكثر حتى قرر نتنياهو مغادرة المكان سريعا.

وتستعد إسرائيل لشن هجوما بريا ضد قطاع غزة مستخدمة قوات النخبة لديها وأحدث التقنيات، مع توقعات أن يتحول القطاع المحاصر إلى مسرح لعملية عسكرية دامية ومرهقة وطويلة للغاية تشمل حرب مدن طاحنة.