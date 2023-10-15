عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تعود للعصر الروماني| هذه المدينة الأوربية قد يجتاحها الزومبي.. ابتعد عن المقابر؟

نهاية العالم| الكشف
نهاية العالم| الكشف عن أول مدينة يجتاحها الزومبي.. أين تقع؟

يدعى الكثيرون أنه من المتوقع أن عالمنا ينتظر نهاية مرعبة بكل المقاييس، بدءًا من انهيار الدول نتيجة التغير المناخي وصولًا إلى انتشار الفضائيين والزومبي الذين سيقضون على البشر لا محالة. 

ومع وجود 811.422 قتيلًا مدفونًا على بُعد 6 أقدام تحت الأرض، تعتبر مدينة ليدز البريطانية هي الأسوأ حظًا إذا ظهر الزومبي على أرض الواقع!

وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، ستكون ليدز هي المدينة الأولى التي يجتاحها الموتى الأحياء إذا واجهنا نهاية العالم المرعبة من الزومبي. وذلك لأن المدينة الرئيسية في ويست يوركشاير تضم الكثير من المقابر مقارنة بحجم سكانها، مما قد يخلق الآلاف من الزومبي لتكون أول مدينة يجتاحها الموتى الأحياء. 

دراسة علمية توضح الخطورة الحتمية

وجد الباحثون أن مدينة ليدز بها 149 مقبرة، وهي واحدة من أعلى الأرقام في المملكة المتحدة، ويمكن أن تولد 811.422 زومبي. وحينها ستكون جزر سيلي قبالة ساحل كورنوال هي الملاذ الأكثر أمانًا في بريطانيا، حيث تضم سبع مقابر سينتجون 98 زومبيًا فقط. 

قام المحللون في موقع المراهنة Rant Casino بتحليل هذه الأرقام للتوصل إلى النتائج. لقد أرادوا اكتشاف المدن التي ستكون الأكثر تضرراً إذا هاجم جيش الزومبي البشر مثل ذلك الذي ظهر في الدراما التليفزيونية الناجحة The Last of Us بطولة بيدرو باسكال، بريطانيا. 

وقاموا بتحليل العدد الإجمالي للمقابر في 363 بلدة ومدينة في بريطانيا وقارنوها بالكثافة السكانية وكثافة المقابر لمعرفة عدد الزومبي الذين سيتجولون في الشوارع في المستقبل.

ابتعد عن المقابر

وقالت المتحدثة باسم الدراسة لورا أوبراين: “لقد صدمنا بالنتائج التي توصلنا إليها.. نصيحتنا إذا كنت تريد النجاة من نهاية العالم هي التأكد من أنك لا تعيش في أو بالقرب من بلدة أو مدينة بها الكثير من المقابر."

وبرزت مدينة مانشستر كثاني، خامس أكبر مدينة ببريطانيا وثاني أكبر منطقة حضرية بها، كأخطر مكان للعيش فيه حيث يوجد بها 36 مقبرة تولد 769,911 زومبي. بينما تأتي مدينة ليفربول بانجلترا في المركز الثالث بـ 469,768 زومبي من 63 مقبرة. وجاءت باث وشمال شرق سومرست في المركز الرابع مع وجود 123 مقبرة أدت إلى وفاة 297409 أحياء.

وجاءت منطقة ساوثوارك بلندن في المركز الخامس بعدد 267409 من الموتى في 26 مقبرة، بينما احتلت مدينة ويجان بانجلترا المركز السادس بعدد 258692 زومبي من 32 مقبرة. وبرزت منطقة ستيفنيج في هيرتفوردشاير بانجلترا باعتبارها المكان الأكثر أمانًا في البر الرئيسي للمملكة المتحدة، حيث تضم أربع مقابر و241 زومبيًا متوقعًا فقط.

ليست فقط للزومبي بل للسياحة أيضًا!

وتعتبر مدينة ليدز واحدة من أجمل مدن انجلترا، كما أنها تعتبر مدينة سياحية من الطراز الأول على نهر الأير حيث أنها تضم العديد من الفنادق الفاخرة مثل فندق نوفوتيل ليدز سنتر، والمراكز التجارية الراقية التي جعلت المدينة تلقب بـ "عاصمة التسوق" مثل سوق كيركجيت ليدز ومول ترينيتي ليدز.

وإلى جانب المقابر، تضم مدينة ليدز الراقية مجموعة كبيرة من المعالم السياحية مثل متحف مدينة ليدز ومتحف الأسلحة الملكية وميدان فيكتوريا وحديقة راوند هاوس ليدز.

تقع مدينة ليدز البريطانية على بعد 40 كيلو مترًا من مدينة يورك ويبلغ عدد سكانها 781,700 نسمة وفقًا لإحصائيات (عام 2016) تضم نسبة كبيرة من جاليات جنوب آسيا مع عدد ليس بقليل من المسلمين والأقليات في المملكة المتحدة بشكل عام.

تعود المدينة إلى العصر الروماني، لكن المدينة الحديثة قد تأسست في القرن الثامن عشر مع ازدهار التجارة في المنطقةن خاصة نقل الفحم من المناجم القريبة من المدينة.

الزومبي ليدز مدينة ليدز البريطانية نهاية العالم مدينة مانشستر كثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

440 جنيها | تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

ألغى خطابه وفر هاربا.. نتنياهو يتعرض للإهانة من جنود الاحتلال بغلاف غزة

شوبير: نجم بيراميدز وقع لـ الأهلي.. وهذا سبب فشل الصفقة

السكر يتراجع والأرز في النازل واللحوم والدجاج مفاجأة| أسعار 10 سلع بعد مبادرة التخفيض

موضوعات متعلقة

ممرات فريدة| كهف بريطاني عمره 500 ألف عام بعجائب مثيرة.. تفاصيل

هندي يبني قصرا فوق ناطحة سحاب ويتركه مهجورًا.. كيف ذلك

بالشوكولاتة ومعجون الأسنان.. وسائل الموساد لاغتيال الفلسطينيين

يسبب أمراضا خطيرة.. ظهور متغير جديد من فيروس كورونا في هذه الدولة!

بعد 4 أشهر من انفجارها| العثور على بقايا بشرية لراكبي غواصة تيتان

تنبؤا بالحياة في 2023| ماذا توقعت تلميذات الابتدائية بلندن منذ 100عام.. ستندهش!

التقنيات الحديثة تكشف عن وجه مؤسس الإمبراطورية الرومانية.. لن تصدق من يشبه!!

إبادة جماعية.. نفوق 100 قرد في الهند والسبب مروع!

ترشيحاتنا

بين التهجير أو الموت.. تحذيرات إسرائيلية لسكان غزة.. فيديو

هاشتاج #السيسي_ينصر_أهل_غزة يتصدر تريند تويتر .. شاهد

مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحصار غزة|فيديو

السعودية تسلم الأونروا المساهمة السنوية لإغاثة الفلسطينيين.. ونداء من الوكالة للمجتمع الدولي

التفاصيل الكاملة للكشف الأثري بمنطقة الغريفه في المنيا.. فيديو وصور

شاهد.. أهالي غزة يلجأون إلى الطبخ على الحطب في ظل عدم وجود مياه ولا كهرباء ولا وقود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«كوكا» يضرب بقوة و«صلاح» يكتفي بالمشاهدة| منشور مهاجم منتخب مصر يفضح الإعلام الغربي

تعود للعصر الروماني| هذه المدينة الأوربية قد يجتاحها الزومبي.. ابتعد عن المقابر؟

السكر يتراجع والأرز في النازل واللحوم والدجاج مفاجأة| أسعار 10 سلع بعد مبادرة التخفيض

ممرات فريدة| كهف بريطاني عمره 500 ألف عام بعجائب مثيرة.. تفاصيل

فيديو

«شافت الموت».. فاتن الحلو في العناية المركزة وابن شقيقتها يطلب الدعاء «فيديوجراف»

خسر لقب فخر العرب.. صمت محمد صلاح عن حرب فلسطين يعرضه لحملات غضب|فيديوجراف

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

اشترطت إدخال المساعدات لغزة.. مصر ترفض استقبال الرعايا الأجانب عبر معبر رفح| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ