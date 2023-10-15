صحة القليوبية: خطة لتطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية

عقد الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اجتماعا تنظيمها مع أعضاء لجنة التطوير بالمديرية ، بحضور الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية.



وناقش الجزار أعضاء اللجنة في خطة تطوير المنشآت الصحية بالمحافظة، كلُ فيما يخصه حيث تناول الاجتماع عدة موضوعات أهمها رفع كفاءة بعض أقسام مستشفي أبو المنجا المركزي وزيادة القدرة الاستيعابية (للأقسام الداخلية والعناية المركزة) مع التأكيد علي الاستخدام الأمثل للقدرات الاستيعابية المتاحة في الوقت الحالي.



كما تم رفع كفاءة بعض أجزاء من البنية التحتية بمستشفي بهتيم المركزي وكذلك مناقشة خطة تطوير مستشفي رمد قليوب لإدراج جراحات الشبكية ضمن الخدمات المقدمة بالمستشفي، والتي تعد أحد جراحات الرمد المتقدمة والتي لا تجري في الكثير من مستشفيات الرمد علي مستوي الجمهورية.



كما ناقش الاجتماع خطة تطوير مستشفي حميات قليوب لتشغيل وحدة مناظير جهاز هضمي متطورة، بالإضافة إلي تطوير قسم الاستقبال والطوارئ وكذلك وضع التصور النهائي من المرحلة الثانية لتطوير مستشفي القناطر الخيرية المركزي والممثلة في العيادات الخارجية ووحدة الغسيل الكلوي.



وناقش وكيل الوزارة أيضا خطة تطوير عدد ١٠ وحدات ومراكز رعاية أولية بالمحافظة تمهيداً للتسجيل في هيئة الاعتماد والرقابة.