عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية: خطة لتطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد  الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية  اجتماعا تنظيمها مع أعضاء لجنة التطوير بالمديرية ، بحضور الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية.


وناقش الجزار أعضاء اللجنة في خطة تطوير المنشآت الصحية بالمحافظة، كلُ فيما يخصه حيث تناول الاجتماع عدة موضوعات أهمها رفع كفاءة بعض أقسام مستشفي أبو المنجا المركزي وزيادة القدرة الاستيعابية (للأقسام الداخلية والعناية المركزة) مع التأكيد علي الاستخدام الأمثل للقدرات الاستيعابية المتاحة في الوقت الحالي.


كما تم رفع كفاءة بعض أجزاء من البنية التحتية بمستشفي بهتيم المركزي وكذلك مناقشة خطة تطوير مستشفي رمد قليوب لإدراج جراحات الشبكية ضمن الخدمات المقدمة بالمستشفي، والتي تعد أحد جراحات الرمد المتقدمة والتي لا تجري في الكثير من مستشفيات الرمد علي مستوي الجمهورية.


كما ناقش الاجتماع خطة تطوير مستشفي حميات قليوب لتشغيل وحدة مناظير جهاز هضمي متطورة، بالإضافة إلي تطوير قسم الاستقبال والطوارئ وكذلك وضع التصور النهائي من المرحلة الثانية لتطوير مستشفي القناطر الخيرية المركزي والممثلة في العيادات الخارجية ووحدة الغسيل الكلوي.


وناقش وكيل الوزارة أيضا خطة تطوير عدد ١٠ وحدات ومراكز رعاية أولية بالمحافظة تمهيداً للتسجيل في هيئة الاعتماد والرقابة.

القليوبية الاستقبال والطوارئ الدكتور حموده الجزار المنشآت الصحية تطوير المنشآت الصحية تطوير المستشفيات مستشفي القناطر الخيرية المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم واحد| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب |خاص

440 جنيها| تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

نزلت رسمي | ننشر أسعار السلع الأساسية بعد تخفيضها .. شاهد

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

3 ظواهر جوية والحرارة تودع الـ30|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

3 ظواهر جوية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الأحد

خرج الأخ لنجدة شقيقه من "الخناقة" فسقط صريعا بين يديه| تفاصيل صادمة

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتابع تطبيق مبادرة خفض السلع الأساسية بالسلاسل التجارية .. صور

ننشر نتائج انتخابات نقابة الأطباء في القليوبية

ترشيحاتنا

الأسعار الجديدة لـ بيستون T770  موديل 2024

دعاء للمطر الغزير والشديد.. أدركه بـ 10 كلمات مستجابة لقضاء الحاجة والرزق

بعد إخلاء «أونروا» مراكزها.. غزة تكشف عن خطر كبير يهدد سكان شمال القطاع

آخر يوم للتقديم على الوظائف الخالية بالمحافظات.. غدا

استشهاد بلال القدرة قائد قوة خاصة من حماس في غارة إسرائيلية

قافلة مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني تصل العريش استعدادا لعبورها لقطاع غزة|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعود للعصر الروماني| هذه المدينة الأوربية قد يجتاحها الزومبي.. ابتعد عن المقابر؟

السكر يتراجع والأرز في النازل واللحوم والدجاج مفاجأة| أسعار 10 سلع بعد مبادرة التخفيض

ممرات فريدة| كهف بريطاني عمره 500 ألف عام بعجائب مثيرة.. تفاصيل

لوك ناعم.. ياسمين عبد العزيز تثير ضجة بظهورها | شاهد

فيديو

خسر لقب فخر العرب.. صمت محمد صلاح عن حرب فلسطين يعرضه لحملات غضب|فيديوجراف

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب |خاص

اشترطت إدخال المساعدات لغزة.. مصر ترفض استقبال الرعايا الأجانب عبر معبر رفح| «فيديوجراف»

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ