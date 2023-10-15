في اليوم العالمي لغسل اليدين..استشاري الطب الوقائي يوضح كيف تحمي نفسك من الأمراض|فيديو

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن يوم 15 أكتوبر هو اليوم العالمي لغسل اليدين، وهو أمر جيد للغاية، حيث يعمل على زيادة الوعي بأهمية غسل اليدين خاصة للأطفال.

أهمية غسل اليدين للوقاية من الأمراض

وأضاف شريف حتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن غسل اليدين بالمياه والصابون كافٍ للحماية من العدوى والفيروسات، لافتاً إلى أنه يجب عند غسل اليدين التخلل بين الأصابع جيداً، وتنظيف الأظافر جيداً وكف اليد.

وأشار استشارى الطب الوقائي و الصحة العامة إلى أن هناك عدة أمراض قد تصيب الإنسان بسبب إهماله غسل اليدين، منها: أمراض الجهاز التنفسي، والإنفلونزا، وكورونا.