صحيفة عبرية: الحرب في غزة تعرض اتفاقيات السلام مع الدول العربية للخطر

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، إن "الحرب في غزة ضرورية، لكنها قد تعرض اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية للخطر".

وأضافت الصحيفة أن الدعم الأمريكي للحرب يأتي بثمن سياسي، مشيرة إلى أن وقوع كارثة إنسانية في غزة يمكن أن يؤدي إلى تدمير أصول هائلة، بما في ذلك العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.

ووفقا للصحيفة فأن إسرائيل تحاول تحديد حدود ما يمكن التسامح معه في الحرب الحالية، لافته إلى أنها تسعي لإيجاد حل إنساني لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة.

وبحسب الصحيفة فأن نجاح هذا الحل يهدف إلى تعزيز شرعية الحرب على غزة.

بينما في حال فشله، أكدت الصحيفة أن إسرائيل ستجد صعوبة في تنفيذ خططها العسكرية.