عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محللون حال تغيير قواعد اللعبة بحرب فلسطين: حزب الله أقوى جيش غير حكومي بالعالم

حزب الله
حزب الله

يشير تبادل إطلاق النار بين جماعة حزب الله اللبنانية والقوات المسلحة في شمال دولة الاحتلال  إلى أن الصراع في غزة قد يتوسع إقليمياً، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

ويقول محللون إنه مع احتمال التوغل البري الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، فإن الصراع قد يتسع ليشمل جهات فاعلة إقليمية أخرى، بما في ذلك حزب الله وربما إيران.

وقال فراس مقصد الباحث في معهد الشرق الأوسط، لشبكة CNBC، إنه إذا قرر حزب الله الانضمام إلى الصراع في إسرائيل  “فلن يكون ذلك أقل من تغيير لقواعد اللعبة”.

وأضاف: ”حماس تشكل قوة  لكن ليس كحزب الله، الذي يعد قوة قتالية هائلة ومعترف بها على نطاق واسع باعتباره أقوى جيش غير حكومي في العالم”. 
وأضاف: ”سيغير هذا قواعد اللعبة، ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، ولكن أيضًا للمنطقة بأكملها”.

حزب سياسي وجماعة شبه عسكرية
ويعمل حزب الله كحزب سياسي ومجموعة شبه عسكرية، وقد صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، وهو يتمتع بقدر كبير من السلطة في لبنان من خلال حزبه السياسي الشيعي، الذي يشغل 62 مقعدًا في برلمان البلاد، إلى جانب وحدته المسلحة المدعومة من إيران.

تأسس ”حزب الله” أثناء الحرب الأهلية في لبنان عام 1982 بدعم من إيران ودعم من الحرس الثوري الإيراني. وتعززت قوة الجماعة بعد الحرب مع إسرائيل عام 2006، ونما جناحها العسكري ليتفوق على الجيش اللبناني باعتباره القوة العسكرية الرئيسية في البلاد.

والآن، يقول الخبراء، إن حزب الله لا يتمتع بالدعم الشعبي المحلي الذي كان يتمتع به في عام 2006 لدعم عملية عسكرية في الحرب الإسرائيلية الحالية مع حماس.

وقال جوزيف ضاهر، مؤلف كتاب ”حزب الله: الاقتصاد السياسي لحزب الله اللبناني”،  إن حزب الله ”لم يصبح لاعباً سياسياً وعسكرياً لبنانياً رئيسياً فحسب، بل أصبح لاعباً إقليمياً رئيسياً”. لكنه يقول إن المجتمع المسيحي في البلاد يعارض حزب الله أو ينتقده.
بغض النظر عن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن حزب الله لن يفتح جبهة من جنوب لبنان ضد إسرائيل لأنه سيبرر لإسرائيل التدخل في لبنان. 
و أبلغت إيران إسرائيل والولايات المتحدة بالفعل من خلال أطراف ثالثة بأنها ستكبح جماح حزب الله.

إسرائيل إطلاق النار إطلاق النا الحرب ضد اسرائيل الحرس الثوري الدعم الشعبي الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب |خاص

300 جنيه في يوم واحد| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

440 جنيها| تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

نزلت رسمي | ننشر أسعار السلع الأساسية بعد تخفيضها .. شاهد

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

3 ظواهر جوية والحرارة تودع الـ30|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

خرج الأخ لنجدة شقيقه من "الخناقة" فسقط صريعا بين يديه| تفاصيل صادمة

3 ظواهر جوية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الأحد

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث عند معبر رفح؟.. رد حاسم لوزير الخارجية في مقابلة مع CNN

هل كل يهود العالم يؤيدون حملة إبادة إسرائيل الجماعية للفلسطينيين.. شاهد

تعليقات صباحية قاسية.. العالم يتهم إسرائيل بالعدوان على غزة

حزب الله يتبنى إطلاق النار على مواقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية

الأونروا : لا تتوافر أي ملاجئ آمنة للفلسطينين في غزة

الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات على الأراضي اللبنانية

الخارجية الأمريكية تعلن اجلاء موظفي سفارتها بالقدس المحتلة

الهلال الأحمر الفلسطيني يتحدى طلب الجيش الإسرائيلي في مستشفى القدس

ترشيحاتنا

بعد إخلاء «أونروا» مراكزها.. غزة تكشف عن خطر كبير يهدد سكان شمال القطاع

آخر يوم للتقديم على الوظائف الخالية بالمحافظات.. غدا

استشهاد بلال القدرة قائد قوة خاصة من حماس في غارة إسرائيلية

قافلة مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني تصل العريش استعدادا لعبورها لقطاع غزة|شاهد

9 أيام من الجحيم.. طوفان الأقصى أسقط هيبة إسرائيل وحطم السيوف الحديدية

محللون حال تغيير قواعد اللعبة بحرب فلسطين: حزب الله أقوى جيش غير حكومي بالعالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السكر يتراجع والأرز في النازل واللحوم والدجاج مفاجأة| أسعار 10 سلع بعد مبادرة التخفيض

ممرات فريدة| كهف بريطاني عمره 500 ألف عام بعجائب مثيرة.. تفاصيل

لوك ناعم.. ياسمين عبد العزيز تثير ضجة بظهورها | شاهد

بعد 24 ساعة| 1500 جنيه تراجعًا في أسعار الأرز.. كم سيصل سعر الكيلو خلال أيام ؟

فيديو

خسر لقب فخر العرب.. صمت محمد صلاح عن حرب فلسطين يعرضه لحملات غضب|فيديوجراف

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب |خاص

اشترطت إدخال المساعدات لغزة.. مصر ترفض استقبال الرعايا الأجانب عبر معبر رفح| «فيديوجراف»

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ