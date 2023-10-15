الأطباء تعلن أسامة عبد الحي نقيبا عاما في مؤتمر صحفي

تعقد النقابة العامة للأطباء مؤتمراً صحفياً اليوم الأحد؛ لإعلان النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.

وكانت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء المصرية لاختيار النقيب العام رقم 19، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، إضافة لرؤساء النقابات الفرعية ونصف مجالس الفرعيات أكدت اكتساح تيار المستقبل للانتخابات خاصة على مقعد النقيب العام ونقباء الفرعيات.

انتخابات نقابة الأطباء

وأكد مصدر داخل مجلس النقابة العامة للأطباء، أن الدكتور أسامة عبد الحي مرشح تيار المستقبل على منصب النقيب العام، حسم الفوز بالمنصب على حساب منافسيه الآخرين وأبرزهم الدكتور إيهاب الطاهر بنسبة 65% من الأصوات الصحيحة، دون الإعلان عن أرقام رسمية، لحين إعلانها من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات في مؤتمر صحفي بعد يومين.

وأشار المصدر في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى حسم كل من الأسماء الآتية الفوز بمعقد رئيس نقابة فرعية: