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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأطباء تعلن أسامة عبد الحي نقيبا عاما في مؤتمر صحفي

نقيب الأطباء
نقيب الأطباء

تعقد النقابة العامة للأطباء مؤتمراً صحفياً اليوم الأحد؛ لإعلان النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.

وكانت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء المصرية لاختيار النقيب العام رقم 19، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، إضافة لرؤساء النقابات الفرعية ونصف مجالس الفرعيات أكدت اكتساح تيار المستقبل للانتخابات خاصة على مقعد النقيب العام ونقباء الفرعيات.

انتخابات نقابة الأطباء

وأكد مصدر داخل مجلس النقابة العامة للأطباء، أن الدكتور أسامة عبد الحي مرشح تيار المستقبل على منصب النقيب العام، حسم الفوز بالمنصب على حساب منافسيه الآخرين وأبرزهم الدكتور إيهاب الطاهر بنسبة 65% من الأصوات الصحيحة، دون الإعلان عن أرقام رسمية، لحين إعلانها من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات في مؤتمر صحفي بعد يومين.

وأشار المصدر في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى حسم كل من الأسماء الآتية الفوز بمعقد رئيس نقابة فرعية:

  • شيرين غالب نقيبا للقاهرة.
  • أحمد حسانين نقيبا للجيزة.
  • حمدي الجزار نقيبا للقليوبية.
  • محمد عثمان نقيبا للفيوم.
  • أحمد البلتاجي نقيباً دمياط.
  • عبدالمنعم فوزي نقيبا للإسكندرية.
  • أبو النجا الحجاجي نقيبا للأقصر.
  • علي  توفيق نقيبا للدقهلية.
  • جميلة نصر نقيبا للإسماعيلية.
  • طارق خلف نقيبا للمنيا.
  • أحمد فوزي نقيبا لسوهاج.
  • بهاء توفيق نقيبا للغربية.

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