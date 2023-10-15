إزالة 13 حالة بناء مخالف خلال حملات رقابية بالإسكندرية

كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات للقضاء على ظاهرة البناء المخالف وإزالته في المهد ومعاقبة المخالفين وفرض سيادة القانون.

وشن حي أول العامرية حملات مكثفة أسفرت عن إزالة 9 حالات بناء مخالف بدون ترخيص بمنطقة "النهضة وقرية أبو العلا الغربية"، وتم التحفظ على كميات كبيرة من مواد البناء والمعدات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



وقام حي ثان العامرية بالدفع ب 3 حملات قامت بإزالة 3 حالات بناء مخالف بمناطق "الكينج قبلي والسجاد ومنطقة البحوث بالناصرية" بدائرة الحي.

وتمكن حي أول المنتزه من إزالة بناء مخالف بأحد العقارات كائن بعزبة "الخمسمائة" والتحفظ على أدوات ومعدات البناء.