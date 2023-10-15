توفير الخيام والأدوية| طبيب يوجه مناشدة عاجلة للدول التي ترسل المساعدات لغزة

تحدث الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة عن الأوضاع الصحية في غزة ومدى احتمالية انتشار الأمراض والأوبئة، قائلًا: إنه يجب التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية للمحافظة على حياة الأشخاص في ظل هذا القصف، مناشدًا الدول التي ترسل المساعدات بالتركيز على إرسال الأغطية والخيام والأدوية لحمايتهم من التقلبات الجوية وخصوصًا مع دخول فصل الشتاء.



وأضاف “حتة” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية"، اليوم الأحد، أن هناك فئات أكثر عرضة للإصابة بالأمراض وهم السيدات وخاصة الحوامل والأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الهمم، مؤكدًا أهمية توفير الرعاية اللازمة لهم.



وأكد أن عمل الكوادر الطبية في مثل هذه الظروف يختلف تمامًا عن الوضع العادي ، فهذا الظرف الخاص يحتاج إلى اتباع نظام ترتيب الأولويات سواء تقديم المجهود أو استخدام المستلزمات الطبية.



ولفت إلى أن انتشار الجثث يعد مصدر للأوبئة ويجب إيجاد وتوفير طرق للحفاظ عليها من أجل الحفاظ على المناخ الصحي العام.