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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الصحة الفلسطينية: استشهاد 2329 وإصابة 9042 مواطنا في غزة| فيديو

عزة
عزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أنّ عدد الشهداء الفلسطينيين قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل عليها، وصل إلى 2329 شهيدا و9042 ألف مصابا.
 

 47 عائلة فلسطينية مكونة من نحو 500 شخص شطبت من السجل المدني

 

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأحد، إن 47 عائلة فلسطينية مكونة من نحو 500 شخص شطبت من السجل المدني نتيجة المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 2329 شهيدًا.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن هناك نحو 10 آلاف مصاب جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وحسب وكالة “معًا" الفلسطينية، واصلت سلطات الاحتلال عمليات القصف ضد قطاع غزة لليوم التاسع، ما أدى لاستشهاد 300 مواطن خلال الـ 24 ساعة وإصابة 800 آخرين.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة، إن الاستهداف الاسرائيلي للأحياء السكنية أدى إلى استشهاد 300 مواطن وإصابة 800 آخرين ومعظم الضحايا اطفال ونساء خلال 24 ساعة الماضية.

 

غزة الصحة الفلسطينية عدد الشهداء القصف الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي

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