عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عرفانًا بالجميل.. الجازولية تعلن حشد مليون مريد لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

الطريقة الجازولية
الطريقة الجازولية

أعلنت الطريقة الجازولية الشاذلية، أكبر طريقة صوفية بمصر، دعمها وتأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية القادمة، بحشد مليون مريد صوفي في جميع محافظات مصر.

وقالت قيادات الطريقة أن هذا الأمر يعتبر رداَ للجميل، حيث أن الرئيس أصدر قراره في السابق بتجديد مقامات وأضرحة آل البيت والصالحين ما كان له أبلغ الأثر عند ملايين الصوفية بمصر، جاء ذلك في بيان عاجل للطريقة الجازولية علي لسان شيخها الدكتور سالم الجازولي.

"الجازولية" تعلن حشد مليون مريد لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

وقال "شيخ الطريقة الجازولية" في بيان له إن المجلس الأعلى للطريقة الجازولية قرر تأييد ومبايعة الرئيس السيسي، بعد عدة مشاورات ومباحثات مع قيادات ونواب الطريقة، حيث يعود دعم الرئيس لعدة أسباب  أهمها "الوضع الأمني الخطير الذي يهدد الدولة، فحدود مصر مشتعلة سواء في الناحية الشرقية أو الناحية الجنوبية أو الناحية الغربية، مما يتطلب أن يكون رئيس مصر رجل عسكري قادر علي مواجهة هذه المخاطر وخاصة الأوضاع في شبة جزيرة سيناء، بعد اشتعال الحرب في فلسطين ومحاولات إسرائيل تهجير مواطني غزة إلي سيناء مما يعني القضاء علي القضية الفلسطينية.

وأكدت الطريقة الجازولية أن مصر تحتاج لرجل عسكري ذو عقلية مخابراتية يعلم جيداً المخاطر الأمنية التي تهدد مصر، ولايوجد أفضل من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تصدي لأكبر تنظيم إرهابي دولي في العالم، وهو تنظيم الإخوان، ولذلك سندعمه في الانتخابات القادمة بكل قوة من خلال حشد مليون مريد صوفي بجميع أنحاء مصر.

وأوضح شيخ الجازولية أن الطريقة الجازولية ستنظم عدة حملات دعائية دعما للرئيس السيسي في جميع أنحاء البلاد، وذلك ليعلم الجميع أن هذا الرجل محبوب ومؤيد من قبل جموع الصوفية في مصر، كما أنه لا يوجد علي الساحة السياسية من هو أفضل من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار "شيخ الجازولية" أن الطريقة الجازولية نظمت أمس الأول أول مؤتمر حاشد دعما للرئيس السيسي وذلك بقرية دفرة بمحافظة الغربية بالتزامن مع احتفالات القطب الصوفي سيدي أحمد البدوي وحضر قرابة الاحتفال قرابة ال١٠الآف مريد صوفي، ولذلك نؤكد للجميع أن فوز الرئيس السيسي في الانتخابات القادمة سيكون انتصار ساحق، لأننا نحتاجه في هذه الفترة أكثر من أي وقت مضي.

قال الشيخ سالم الجازولي شيخ الطريقة الجازولية الصوفية، إن الطريقة الجازولية واضحة و صريحة منذ البداية وقبل اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي النيه للترشح لفترة رئاسية جديدة ، كنا على يقين تام أنه الانسب فى الفترة الحالية لاستكمال مسيرة بناء الوطن، مشيرا إلى أنه في كل زياراته لمنتسبي الطريقة من الصعيد الى وجه بحرى يتحدث عن ضرورة الوقوف بجانب القيادة الحكيمة المتمثلة فى الرئيس السيسي.

شيخ الجازولية الصوفية: نرفض أي فصيل يبث روح التشائم او يسير عكس القرارات السياسية 

وأضاف الجازولي خلال حوار مع صدى البلد أن مساجد  آل البيت فضلا عن أنها مساجد تحمل أثر وأسم آل بيت رسول الله  فيجب أن يكون لها اهتمام كبير فهي لا تقل أهمية عن أي تراث مصري قديم يرجع الى العصور السابقة ، مشيرا إلى أن اهتمام الرئيس على الجانبين الديني  وجانب الحفاظ على التراث المصري القديم  لا يقدر بثمن، وفيما يلي نص الحوار:

حدثناعن أصول الطريقة الجازولية ؟

يرجع نسب الامام المؤسس الي الإمام الحسين بن علي سبط النبي الكريم ،   ولد فى 25 أكتوبر 1913 – 13 ذي القعدة 1331 ، وأسمته والدته جابر عندما رأت فى الرؤيا سيدي جابر الأنصاري المدفون بالإسكندرية يقول لها " فى بطنك جابر "  ومنذ مهده وصباه ظهرت على الشيخ المؤسس علامات الولاية وحمل مشاعل الهداية و الدعوة للتصوف الإسلامي .

ولماذا سميت بهذا الاسم ؟

نسبة الى مؤسس الطريقة والدى وشيخي وإمامي الشيخ جابر حسين أحمد الجازولي.

عودة فتح  الأضرحة والمزارات ما رأيك فى هذا القرار؟

قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح الاضرحة قرار "بمثابة احتواء لفئة ليست بقليلة فئة المحبين لزيارة ( آل بيت رسول الله ) " و أعتبره بصفه شخصية قرار حكيم وكان موفق جدا سيادته فى اصدار مثل هذا  القرار .

ما يحدث فى المولد واختلاط الرجال بالنساء فى الخيام ؟ وما ردك عليه؟

أولا أحب أن اشير " ان هذا الامر لا يحدث اطلاقا داخل الطريقة الجازولية سواء ان كانت داخل الحضرات التى تقام أسبوعيا أو حتى فى المولد " كما علمنا مؤسس طريقتنا الامام جابر الجازولي باحترام مجالس العلم والذكر ، وهذه من أدبيات الطريق التى نورثها للأجيال.

ما موقف الطريقة الجازولية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

الطريقة الجازولية كانت واضحة و صريحة منذ البداية وقبل اعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي النيه للترشح لفترة رئاسية جديدة ، كنا على يقين تام ان الانسب فى الفترة الحالية لاستكمال مسيرة بناء الوطن هو سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لذا كنت دائما و فى كل زياراتى الى منتسبي الطريقة من الصعيد الى وجه بحرى اتحدث عن ضرورة الوقوف بجانب القيادة الحكيمة المتمثلة فى فخامة الرئيس .
ولذلك نعلنها مرارا وتكرارا  " أقف وأؤيد بصفتى شيخ الطريقة الجازولية وكل منتسبيها بجانب قرار الرئيس للترشح لفترة رئاسية جديدة  "  .

هل هناك مؤتمرات ستقوم بها الطريقة لدعم الرئيس السيسي ؟

بالفعل كنا من أوائل الطرق الصوفية التى أعلنت عن قيامها بالدعم الكامل للسيد الرئيس ، وكان ذلك في سياق يوم أسميته ( ليلة فى حب مصر ) وكان ذلك بالتزامن مع الاحتفال بمولد مؤسس الطريقة سيدي جابر الجازولي حيث تداولت الصحف الاليكترونية والمواقع الصور ، وكان بحضور نخبه كبيرة من علماء الازهر و مشايخ الطرق الصوفية و أئمة المساجد الكبيرة .

كيف ترى اهتمام الرئيس السيسي بمساجد آل البيت ؟

من وجهه نظرى أن مساجد ( آل البيت ) فضلا عن انها مساجد تحمل أثر وأسم  آل بيت رسول الله  فيجب أن يكون لها اهتمام كبير فهي لا تقل أهمية عن اي تراث مصري قديم يرجع الى العصور السابقة ، فكان قرار أراه حكيما على الجانبين ( الجانب الديني ) و   ( جانب الحفاظ على التراث المصري القديم )

هل ترى أن السلفية خطر على المجتمع المصري ؟

في الحقيقة طريقتنا ليست ضد اى فئة سواء ان كانت ( فئة دينية ) او ( فئة سياسه ) ما دامت تسير خلف القيادة السياسية ، و على العكس تماما نرفض  وبشدة اي فصيل او فئة تحت اى مسمي تبث روح التشائم او تسير عكس القرارات السياسية .

الليلة اليتيمة.. ياسين التهامي يحيي ختام احتفالات الصوفية بمولد السيد البدوي

حشد مليوني من زوار السيد البدوي بطنطا احتفالا بمولد شيخ العرب| صور

الجازولي الطريقة الجازولية الشاذلية الانتخابات الرئاسية شيخ الطريقة الجازولية القضية الفلسطينية شيخ الجازولية دعما للرئيس السيسي مولد السيد البدوي 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

440 جنيها | تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

شوبير: نجم بيراميدز وقع لـ الأهلي.. وهذا سبب فشل الصفقة

ألغى خطابه وفر هاربا.. نتنياهو يتعرض للإهانة من جنود الاحتلال بغلاف غزة

السكر يتراجع والأرز في النازل واللحوم والدجاج مفاجأة| أسعار 10 سلع بعد مبادرة التخفيض

موضوعات متعلقة

النشرة الدينية.. شيخ الجازولية لـ صدى البلد: ندعم الرئيس السيسي وندعو أبناء الطريقة لمساندته.. مولد السيد البدوي.. 6 محطات في حياة شيخ العرب وسر تسميته بالسطوحي

شيخ الطريقة الجازولية الصوفية في حوار لـ صدى البلد : الرئيس السيسي الأنسب فى الفترة الحالية لاستكمال مسيرة بناء الوطن

شيخ الجازولية لـ صدى البلد: مساجد آل البيت لا تقل أهمية عن أي تراث مصري

شيخ الجازولية لـ صدى البلد: ندعم الرئيس السيسي وندعو أبناء الطريقة لمساندته

الطريقة الجازولية: تأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضرورة وطنية

ترشيحاتنا

أمطار في 9 محافظات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ72 ساعة القادمة

ميكانيكي يُنهي حياة عجوز خنقًا لسرقة سيارته بالتجمع الأول.. والأمن يكشف اللغز

نكثف العمل للتهدئة.. السعودية: نرفض استهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية في غزة

بين التهجير أو الموت.. تحذيرات إسرائيلية لسكان غزة.. فيديو

هاشتاج #السيسي_ينصر_أهل_غزة يتصدر تريند تويتر .. شاهد

مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحصار غزة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«كوكا» يضرب بقوة و«صلاح» يكتفي بالمشاهدة| منشور مهاجم منتخب مصر يفضح الإعلام الغربي

تعود للعصر الروماني| هذه المدينة الأوربية قد يجتاحها الزومبي.. ابتعد عن المقابر؟

السكر يتراجع والأرز في النازل واللحوم والدجاج مفاجأة| أسعار 10 سلع بعد مبادرة التخفيض

ممرات فريدة| كهف بريطاني عمره 500 ألف عام بعجائب مثيرة.. تفاصيل

فيديو

«شافت الموت».. فاتن الحلو في العناية المركزة وابن شقيقتها يطلب الدعاء «فيديوجراف»

خسر لقب فخر العرب.. صمت محمد صلاح عن حرب فلسطين يعرضه لحملات غضب|فيديوجراف

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

اشترطت إدخال المساعدات لغزة.. مصر ترفض استقبال الرعايا الأجانب عبر معبر رفح| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ