وصف نتنياهو بالقاتل والاستعماري.. إدارة مهرجان بريشيا للسلام بإيطاليا تلغي دعوة باتريك زكي

ألغت إدارة مهرجان بريشيا للسلام دعوة كانت وجهتها للباحث المصري باتريك زكي لحضور المهرجان.

وقالت إدارة المهرجان إن "تصريحات باتريك زكي عن إسرائيل لا تتوافق مع رسالة المهرجان"، وفقًا لصحيفة "جورنالي دي بريشيا" الإيطالية.

وجاء القرار بعد منشور لزكي على منصة “X” "تويتر سابقا" وصف فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "قاتل متسلسل".

وكتب باتريك زكي تعليقا على الأحداث في غزة عبر منصة “X”: “في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لا يمكن اعتبار أي شخص مؤيداً لحماس إذا كان يدعم فلسطين. أنا لست مع حماس، ولكن يبدو أن اتخاذ موقف الدفاع عن المدنيين الفلسطينيين سيضعك في موقف إشكالي، خاصة وأن وسائل الإعلام العالمية كلها مؤيدة لإسرائيل ولا تتحدث عن الأزمة الإنسانية الخطيرة على الجانب الآخر. أولويتي ستكون دائمًا حياة المدنيين، وسأدين دائمًا أي أعمال عنف ضد المدنيين في جميع أنحاء العالم، ولكن من خلال القيام بذلك سأكون دائمًا إلى جانب الضعفاء وضد الفاشية والاحتلال”.

وتابع: “لقد كنت وسأظل من أشد المؤيدين للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في استعادة دياره وأراضيه، التي نهبت بعنف على مر التاريخ. إن السياسات العنصرية والاستعمارية التي تنتهجها حكومة نتنياهو تشكل جذور حالة الحرب التي تبدو أبدية والتي نجد أنفسنا فيها الآن، مما أدى إلى خسارة مأساوية لآلاف من أرواح المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال الأبرياء”.

واستطرد “باتريك”: “لقد كان التزامي دائما ودائما يسترشد بحماية الإنسانية وحقوق الإنسان. لن أتمكن أبدًا من تأييد أو تبرير أعمال العنف أو القتل. على العكس من ذلك، أنا أؤيد بشدة حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه، وفصل هذا الدفاع عن السياسات الدينية المحافظة والظلامية التي تنتهجها حماس”.

وتابع : “إن الحكم على الأحداث الجارية في فلسطين دون الأخذ في الاعتبار التاريخ الطويل للقضية الفلسطينية وجذورها، ودون وضعها في سياق تاريخي، هو بمثابة رؤية مشوهة وجزئية للواقع. وهذا المنظور غير عادل ويحتاج إلى إعادة نظر نقدية. إن دعمي هو للشعب الفلسطيني الذي يواجه الصعوبات، ومن أجل الحقيقة والعدالة أينما كانت هناك حاجة إليها، وسيظل موقفي إلى جانب المظلومين وجميع المدنيين الذين فقدوا أرواحهم”.

واختتم “زكي” كلامه قائلا: “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يستخدم مبادئ حقوق الإنسان من خلال إدانة العنف من كلا الجانبين، ويجب أن نوقف هذه الحرب وننقذ حياة البشر”.

