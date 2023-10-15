ضياء حلمي: مصر كشفت خدعة الإحتلال السياسية من تهجير الفلسطينيين نحو الجنوب

أكد الدكتور ضياء حلمي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن الجيش الإسرائيلي قرر تهجير الفلسطينيين من غزة والإتجاه لمنطقة الشمال بالقرب من رفح وسيناء، ولكن مصر كشف تلك الخدعة السياسية، ولن يحدث.

وقال ضياء حلمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن الصين طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية التعامل بمسئولية كاملة في الأزمة الفلسطينية الحالية، إضافة إلى عدد من دول أوروبا عمل على دعم فلسطين.

وتابع عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن إسرائيل اعترفت بأن "طوفان الأقصى"، كان ضربة كبيرة وغير متوقعة، وأظهرت أن إسرائيل غير مستعدة لمثل تلك الضربات.

غير إنساني



وأشار ضياء حلمي، إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن ترحيل ألاف الفلسطييين من المستشفيات إلى جنوب غزة هو بمابة حكم إعدام لهم وغير إنساني.