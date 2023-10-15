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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بين التهجير أو الموت.. تحذيرات إسرائيلية لسكان غزة.. فيديو

غزة
غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا حول الأوضاع في غزة، بعنوان «بين التهجير أو الموت.. تحذيرات إسرائيلية لسكان غزة».

أسر وعائلات بالمئات نفذت تحذيرات الاحتلال الإسرائيلي

وجاء في التقرير: «تحمل ابنتها على عاتقها، والأحلام تتحطم أمام عينها على منشور إسرائيلي يخير أهالي شمال غزة بين التهجير أو الموت، تلك المنشورات الإسرائيلية التي كُتبت باللغة العربية حملت تحذيرات من الاقتراب من الجدار الأمني والتوجه جنوبا نحو وادي غزة تنفيذا لخطة مغادرة منازلهم».

وأضاف: «أسر وعائلات بالمئات نفذت تحذيرات الاحتلال الإسرائيلي وهجرت بيوتهم تاركين خلفهم آمالا وآلاما، «الماضي يعود من جديد» هكذا وصف أحد سكان غزة النازحين حال الآلاف من السكان بأن أجدادهم تعرضوا لهذا التهجير القصري».

ووفقا لما في التقرير الذي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، فإن 750 ألف فلسطيني أجبروا على النزوح أو الفرار من منازلهم في الماضي، والآن نحو 400 ألف فلسطيني نازحون من غزة في وضع قابل للزيادة. 

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