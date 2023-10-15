وزارة العمل: تسجيل وحصر عمالة غير منتظمة جديدة في أسيوط

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط حملات تفتيشية؛ لحصر وتسجيل عمالة غير منتظمة جديدة بمواقع عمل وإنتاج بالمحافظة، وذلك تمهيدا لشمولهم بمظلة الرعاية الاجتماعية والصحية التأمينية التي توفرها المديرية للمسجلين بها، وكذلك لتوعية العمال وتعرفهم بمواد القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم لحمايتهم ورعايتهم، وأيضا المنح التي تقرها المديرية لتلك الفئة في المناسبات والأعياد وحالات المولود الجديد والوفاة والزواج، والرعاية الصحية لعمل عمليات جراحية كبرى وصغرى من حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية.



وذكرت وزارة العمل - في بيان اليوم الأحد - أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الوزير حسن شحاتة في لقائه الأخير مع مديري المديريات حول العمل على التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع وضمهم لمنظومة العمل التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية تلك الفئة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يخص رعاية تلك الفئة.



من جانبه، أوضح مدير مديرية العمل بأسيوط علي سيد مصطفى - في تقرير للوزارة - أنه كلف فرق عمل مختلفة من إدارة العمالة غير المنتظمة ومفتشي العمل للتوجه إلى مواقع العمل؛ لحصر العمالة غير المسجلة، تمهيدا لتسجيلها على قاعدة البيانات من أجل شمولها بالرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لتلك الفئة، وأيضا الاستفادة من تلك الجولات الميدانية في شرح وتعريف العمال بالمواقع بالخدمات والرعاية التي تقدمها مديرية العمل لهم سواء كانت منح نقدية بالمواسم والأعياد وصرف منح في حالة زواج الأبناء أو المولود الأول والثاني، أو رعاية صحية سواء الكشف المجاني في المستشفيات الخاصة أو صرف الدواء مجانا أو عمل أشعة وتحاليل إذا تطلب الأمر أو تحمل تكاليف العمليات أو صرف مبالغ في حالة العجز الجزئي أو الكلي، وعمل وثيقة "أمان" وخدمات أخرى عديدة تمثل الحماية والرعاية التي تقدمها الدولة لتلك الفئة من العمالة، والتي يتم حصرها من خلال التفتيش الميداني للمفتشين من أجل تقديم الدعم والرعاية.