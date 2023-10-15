وزير الري يوجه بالمرور الدوري على عمليات التأهيل ونهوها قبل 31 ديسمبر

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستعرض سويلم موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة حياه كريمة، بأطوال إجمالية 5733 كيلومترا، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى 4138 كيلومترا، وجار العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1595 كيلومترا.

ووجه وزير الري أجهزة الوزارة بسرعة إعداد برنامج زمني للانتهاء من جميع أعمال تأهيل الترع قبل 31 ديسمبر 2023، مع المرور الدوري على جميع العمليات الجاري تنفيذها للتأكيد على الالتزام بجودة الأعمال المنفذة ومراعاة الاشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ.

وصرح سويلم بأنه ومنذ انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في شهر يناير 2019، والتي تهدف لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة، خاصة أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة باعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى جميع المشروعات التنموية.

وأضاف أن الوزارة أسهمت فى مبادرة "حياة كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة فى مجالات تأهيل الترع وحماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار، حيث ساهمت هذه المشروعات فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة، كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز فى مبادرة "حياة كريمة" من خلال توفير قطع أراضٍ بمنافع الرى لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة.

جدير بالذكر أنه يجرى تنفيذ 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة، تشمل إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة.

كما قامت الوزارة بتدبير 138 قطعة من الأراضى من منافع الري، بمساحة تتجاوز 250 ألف متر مربع بمحافظات “سوهاج، والمنوفية، وقنا، والمنيا، ودمياط، وأسوان، والأقصر، وأسيوط، والبحيرة، والدقهلية، وكفر الشيخ، وبنى سويف، والإسماعيلية، والفيوم، والجيزة، والقليوبية”، وذلك لإقامة 153 مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل “مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية”.