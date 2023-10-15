استمرار أعمال حملات النظافة اليومية بمركزي بلطيم ودسوق في كفر الشيخ

أكدت محافظة كفر الشيخ استمرار أعمال حملات النظافة والتجميل بمدينتي بلطيم ودسوق؛ بناء على توجيهات المحافظ جمال نور الدين؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى النظافة.



ففي مركز ومدينة بلطيم، تم جمع القمامة في أحياء وشوارع وميادين المدينة، ورفع المخلفات بمنطقة المساكن الشرقية والغربية والدائري البحري ومنطقة الهضبة ومنطقة المقابر ومحيط المدارس ومنطقة مستشفى بلطيم النموذجي ودور العبادة والمصالح الحكومية والخدمية وكورنيش مدينة بلطيم وري الأشجار وقص وتقليم الأشجار وتهذيبها ومسح الطرق بالمساكن الشرقية وغيرها من المناطق المستهدفة تباعا.



وأكد رئيس مركز ومدينة بلطيم عمرو الفداوي تقديم كامل الدعم لتحسين مستوى النظافة والخدمات والمرافق بالمدينة والقرى، حيث تم رفع المتولد اليومي من المخلفات والقمامة ونقل الحاويات إلى المقلب الوسيط ومنها إلى المقلب الرئيسي، والتخلص منها بشكل صحي آمن.



من جانبه، قال رئيس مدينة دسوق علاء محمد يوسف إنه تم تقليم وتهذيب الأشجار ومتابعة المواقف وتطهير خطوط الصرف الصحي، ورفع الأتربة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضي الفضاء، وتحسين الخدمات والمرافق بأحياء مدينة دسوق.



وأضاف أنه تم ري وتهذيب وتقليم الأشجار وقص النجيل على جانبي الطرق والميادين العامة والعناية بها؛ للحفاظ عليها من التلف ورفع مخلفات التقليم على مدار اليوم، وذلك في إطار رفع درجة الاستعدادات لمواجهة الأمطار المحتملة خلال فصل الشتاء ورفع كفاءة خطوط وغرف الصرف الصحي وصفايات الأمطار والخطة الزمنية بين الوحدة المحلية.