التخطيط القومي يصدر تقريرا حول حصاد أنشطة وفعاليات شهر سبتمبر 2023

نشر معهد التخطيط القومي تقرير "حصاد سبتمبر 2023" سلط من خلاله الضوء على الأنشطة والفعاليات التي نفذها خلال شهر سبتمبر، والتي تنوعت ما بين بروتوكولات التعاون والمؤتمرات والجلسات الحوارية وورش العمل واللقاءات، فضلاً عن البرامج التدريبية والاستشارات الفنية التي قدمها المعهد.



حيث أبرز التقرير مشاركة المعهد في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بدراسة حول "دراسات الجدوى الاقتصادية لإنهاء الحاجة غير المُلباة لخدمات تنظيم الأسرة " بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.



كما أشار التقرير إلى توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن التعاون المشترك في مجالات عدة من بينها إجراء البحوث والدراسات والاستشارات، وإطلاق برامج التدريب والتأهيل المهني والأكاديمي في مجالات التخطيط والتنمية، إضافة إلى إعداد مؤشرات التنمية البشرية وتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.



وشمل الحصاد، وفقاً للتقرير عقد المعهد جلسة حوارية لإطلاق تقرير "اقتصاديات التبغ وضرائب التبغ في مصر" والذي استهدف استعراض مجموعة السياسات التي تعمل على الحد من استهلاك التبغ في مصر، ووضع تقييم شامل للأدلة المتعلقة بسياسة ضريبة السجائر في مصر.



واستعرض التقرير ورشة عمل حول "الذكاء الاصطناعي وفجوات سياسات البيانات في الصحة العالمية" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ومؤسسة العلوم من أجل أفريقيا.

وإلى جانب ما سبق، فقد تضمن حصاد سبتمبر عقد لقاء لمتابعة موقف الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية والاستعداد للإصدار الثامن بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط ومنظمة الأوابك، وكذلك عقد اجتماع تنسيقي مع منظمة تنمية المرأة والمعهد العربي للتخطيط لمناقشة الاستعدادات لإطلاق مؤتمر" تمكين المرأة لمشاركة فاعلة في التنمية".



كما ركز التقرير على البرامج التدريبية التي نظمها المعهد خلال هذا الشهر وتمثلت في 3 برامج تدريبية، استفاد منها نحو 112 متدرباً ومتدربةً من داخل وخارج المعهد، ومنها إطلاق برنامج الشهادة الاحترافية في ريادة الأعمال والابتكار الرقمي بالتعاون مع مؤسسة مصر دوت بكرة، وبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات المصرية 2023، إلى جانب برنامج تدريبي حول إدارة وتحليل البيانات: تطبيقات في الحياة العملية لطالبات كلية البنات جامعة عين شمس.