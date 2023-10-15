عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق سلسلة ندوات توعوية بالغردقة ضمن حملة "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بدأ مركز الإعلام بالغردقة، اليوم الأحد،  الذي يتبع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، سلسلة من الندوات الجماهيرية ضمن فعاليات حملة "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك".

 

 تهدف هذه الندوات إلى التوعية والتحسيس بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

 

أكدت نرمين أبو سريع، مدير عام مجمع إدارة أسوان والبحر الأحمر، أهمية هذه الحملة في رفع الوعي السياسي لدى الشباب وحثهم على ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية. 

 

وتسعى الحملة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة حول المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتشجيع المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، بما في ذلك النساء والشباب، على المشاركة الفعّالة.

 

وشددت أبو سريع على أهمية مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية كوسيلة لتعزيز مبدأ المواطنة وبناء دولة ديمقراطية حديثة. ودعت المواطنين إلى النزول والمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية، بهدف تحقيق مستقبل أفضل لمصر.

 

يُشير إلى أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات يعمل جاهدًا من خلال مجمعات ومراكز الإعلام والنيل المنتشرة في جميع أنحاء مصر، على تحفيز المواطنين للمشاركة الإيجابية في الحياة السياسية من خلال هذه الحملة المهمة التي تحمل شعار "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك".

 

توعية حملة صوتك مستقبلك الغردقة انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية كسرها السرطان ومات زوجها غدرا

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

أمطار في 9 محافظات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ72 ساعة القادمة

بسبب الديون.. شوبير يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من الكونفدرالية

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

440 جنيها | تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

وزير الشباب والرياضة يتفقد أرض القرية الأولمبية الجديدة في الغردقة

حملات نظافة مستمرة لتجميل شوارع وأحياء مدينة الغردقة

مدينة الغردقة تشهد استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة المدخل الجنوبي

المركزان الثالث والرابع.. تعليم البحر الأحمر يسطع في مسابقة الكاريكاتير الوطنية

حملة مكبرة لتسهيل حركة المرور في منطقة شمال الأحياء بالغردقة

قرعة علنية لوحدات مستحقي سكن بديل العشوائيات في رأس غارب

تكثيف الحملات التموينية في رأس غارب.. ومراقبة دقيقة للمخابز البلدية والإفرنجية

وزير الشباب يزور نادي الرياضات البحرية في الغردقة

ترشيحاتنا

طوفان الأقصي.. الاقتصاد الإسرائيلي يواجه أزمات غير مسبوقة.. تفاصيل

نعزز قواتنا على كل جبهات القتال.. بوتين يعلن فشل الهجوم المضاد الأوكراني تماما

مجمع البحوث الإسلامية يثمن الموقف المصري بالتمسك في سرعة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

صحيفة عبرية: الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لإغلاق مكتب حماس في قطر

جريمة حرب.. مجلس النواب يرفض المطالب الدولية بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة

حراك دبلوماسي صيني لإنهاء الحرب بقطاع غزة.. وإشادة بدور مصر في الصراع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو وصل 65 جنيها| بشرى سارة للمواطن عن الأسعار.. والسر في المبادرة

بهياكل عظمية وحيوانات مفترسة في البر والبحر.. تعرف على الشاطئ الملقب بنهاية العالم

تعود للعصر الروماني| هذه المدينة الأوربية قد يجتاحها الزومبي.. ابتعد عن المقابر؟

السكر يتراجع والأرز في النازل واللحوم والدجاج مفاجأة| أسعار 10 سلع بعد مبادرة التخفيض

فيديو

شقيق وشقيقة محمد صلاح يردون على انتقاد فخر العرب لموقفه من فلسطين.. فيديوجراف

جدتها تفجر مفاجأة.. سر حلاقة شعر لينا أحمد الفيشاوي زيرو

الذهب يتهاوى .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

«شافت الموت».. فاتن الحلو في العناية المركزة وابن شقيقتها يطلب الدعاء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ