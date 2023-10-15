انطلاق سلسلة ندوات توعوية بالغردقة ضمن حملة "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك"

بدأ مركز الإعلام بالغردقة، اليوم الأحد، الذي يتبع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، سلسلة من الندوات الجماهيرية ضمن فعاليات حملة "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك".

تهدف هذه الندوات إلى التوعية والتحسيس بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

أكدت نرمين أبو سريع، مدير عام مجمع إدارة أسوان والبحر الأحمر، أهمية هذه الحملة في رفع الوعي السياسي لدى الشباب وحثهم على ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية.

وتسعى الحملة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة حول المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتشجيع المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، بما في ذلك النساء والشباب، على المشاركة الفعّالة.

وشددت أبو سريع على أهمية مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية كوسيلة لتعزيز مبدأ المواطنة وبناء دولة ديمقراطية حديثة. ودعت المواطنين إلى النزول والمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية، بهدف تحقيق مستقبل أفضل لمصر.

يُشير إلى أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات يعمل جاهدًا من خلال مجمعات ومراكز الإعلام والنيل المنتشرة في جميع أنحاء مصر، على تحفيز المواطنين للمشاركة الإيجابية في الحياة السياسية من خلال هذه الحملة المهمة التي تحمل شعار "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك".