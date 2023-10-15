عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هن رائدات.. «هي تستطيع» تطلق دورة تدريبة لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا

صدى البلد

أطلقت مؤسسة "هي تستطيع للتنمية"، برئاسة الدكتورة دعاء زهران، دورة تدريبة بعنوان "هن رائدات"  بمشاركة عدد من القيادات النسائية الفاعلة بالمجتمع وذلك بهدف بناء مهارات ومعارف المرأة الاجتماعية ،الصحية ،الاقتصادية من أجل تحقيق إمكاناتهن الكاملة داخل أسرهن ومجتمعاتهن وبلدهن.

 

ومن جانبه أكد وليد فوزي، مدرب التخطيط الاستراتيجي،  أن الدولة المصرية  تؤكد دائمًا، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني، كما أن هناك برنامجا خاصا في إدارة استحداث فرص العمل وتنمية المنشآت بشأن موضوع "تنمية روح تنظيم المشاریع  من أجل النهوض بروح تنظيم المشاریع لدى المرأة وإدماج قضایا الجنسين في أنشطة هذه الإدارة.


وأضاف " فوزي"، أن لجنة التعاون التقني في عام ٢٠٠٥ أوصت بأن "تدمج جميع برامج ومشاریع التعاون وقد وضعت الأنشطة المتصلة بروح تنظيم المشاریع لدى المرأة في هذا الإطار وأصبحت بنداً ذا أولویة لإقليم أفریقيا خلال فترة السنتين "٢٠٠٧،٢٠٠٦" وفضلاً عن ذلك، هناك برنامج خاص في إدارة استحداث فرص العمل وتنمية المنشآت بشأن موضوع "تنمية روح تنظيم المشاریع لدى المرأة والمساواة بين الجنسين .

IMG-20231015-WA0144
IMG-20231015-WA0144
IMG-20231015-WA0143
IMG-20231015-WA0143
IMG-20231015-WA0141
IMG-20231015-WA0141
IMG-20231015-WA0140
IMG-20231015-WA0140

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية كسرها السرطان ومات زوجها غدرا

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

أمطار في 9 محافظات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ72 ساعة القادمة

بسبب الديون.. شوبير يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من الكونفدرالية

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

440 جنيها | تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

طوفان الأقصي.. الاقتصاد الإسرائيلي يواجه أزمات غير مسبوقة.. تفاصيل

نعزز قواتنا على كل جبهات القتال.. بوتين يعلن فشل الهجوم المضاد الأوكراني تماما

مجمع البحوث الإسلامية يثمن الموقف المصري بالتمسك في سرعة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

صحيفة عبرية: الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لإغلاق مكتب حماس في قطر

جريمة حرب.. مجلس النواب يرفض المطالب الدولية بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة

حراك دبلوماسي صيني لإنهاء الحرب بقطاع غزة.. وإشادة بدور مصر في الصراع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو وصل 65 جنيها| بشرى سارة للمواطن عن الأسعار.. والسر في المبادرة

بهياكل عظمية وحيوانات مفترسة في البر والبحر.. تعرف على الشاطئ الملقب بنهاية العالم

تعود للعصر الروماني| هذه المدينة الأوربية قد يجتاحها الزومبي.. ابتعد عن المقابر؟

السكر يتراجع والأرز في النازل واللحوم والدجاج مفاجأة| أسعار 10 سلع بعد مبادرة التخفيض

فيديو

شقيق وشقيقة محمد صلاح يردون على انتقاد فخر العرب لموقفه من فلسطين.. فيديوجراف

جدتها تفجر مفاجأة.. سر حلاقة شعر لينا أحمد الفيشاوي زيرو

الذهب يتهاوى .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

«شافت الموت».. فاتن الحلو في العناية المركزة وابن شقيقتها يطلب الدعاء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ