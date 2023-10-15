هن رائدات.. «هي تستطيع» تطلق دورة تدريبة لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا

أطلقت مؤسسة "هي تستطيع للتنمية"، برئاسة الدكتورة دعاء زهران، دورة تدريبة بعنوان "هن رائدات" بمشاركة عدد من القيادات النسائية الفاعلة بالمجتمع وذلك بهدف بناء مهارات ومعارف المرأة الاجتماعية ،الصحية ،الاقتصادية من أجل تحقيق إمكاناتهن الكاملة داخل أسرهن ومجتمعاتهن وبلدهن.

ومن جانبه أكد وليد فوزي، مدرب التخطيط الاستراتيجي، أن الدولة المصرية تؤكد دائمًا، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني، كما أن هناك برنامجا خاصا في إدارة استحداث فرص العمل وتنمية المنشآت بشأن موضوع "تنمية روح تنظيم المشاریع من أجل النهوض بروح تنظيم المشاریع لدى المرأة وإدماج قضایا الجنسين في أنشطة هذه الإدارة.



وأضاف " فوزي"، أن لجنة التعاون التقني في عام ٢٠٠٥ أوصت بأن "تدمج جميع برامج ومشاریع التعاون وقد وضعت الأنشطة المتصلة بروح تنظيم المشاریع لدى المرأة في هذا الإطار وأصبحت بنداً ذا أولویة لإقليم أفریقيا خلال فترة السنتين "٢٠٠٧،٢٠٠٦" وفضلاً عن ذلك، هناك برنامج خاص في إدارة استحداث فرص العمل وتنمية المنشآت بشأن موضوع "تنمية روح تنظيم المشاریع لدى المرأة والمساواة بين الجنسين .

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