السفير الفلسطيني بالقاهرة: شعبنا سينتصر في هذه المعركة على المحتل الغاشم

قال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح: “ نشكر مصر الشقيقة الكبرى ونشكر كافة الدول العربية الشقيقة على كل ما قدمته من دعم وإسناد تاريخي للشعب الفلسطيني ونحن نتمسك بالعمق العربي والشرعية الدولية ونحن جزء من الأمة العربية”.



وأكد “اللوح” خلال مؤتمر صحفي عرضته فضائية اكسترا نيوز، اليوم الأحد، : “نحن على ثقة على أن شعبنا سينتصر في هذه المعركة على هذا المحتل الغاشم الذي يمارس القتل الممنهج بدون أي تمييز ويستهدف المدنيين”.



وتابع السفير الفلسطيني بالقاهرة أن الجيش الإسرائيلي يقتل المدنيين الأبرياء العزل من النساء والشيوخ والأطفال.