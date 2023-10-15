بسبب الديون.. شوبير يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من الكونفدرالية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة استبعاد نادي الزمالك من المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، بسبب الأحكام الصادرة ضد النادي.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "في الساعات الأخيرة ترددت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية استبعاد الزمالك من المشاركة في الكونفدرالية بسبب قضايا خالد بوطيب وشيكابالا وأشيمبونج، والبعض قال إنه تم تحديد مهلة للزمالك قبل دور المجموعات".

وأضاف: “القضايا والأحكام النهائية الصادرة ضد نادي الزمالك هي 1.5 مليون دولار لصالح سبورتنج لشبونة في قضية شيكابالا، و180 ألف يورو في قضية أشيمبونج، و6500 يورو رعاية إبراهيما ندياي، وخالد بوطيب 1.9 مليون يورو، ليصبح الإجمالي نحو 3 ملايين و 650 ألف يورو”.

وتابع: "الزمالك قرر الاستئناف أمام المحكمة الرياضية الفيدرالية السويسرية في قضية خالد بوطيب لكسب مزيد من الوقت".

واستطرد: "حتى الآن، لم يصل خطاب من الكاف للزمالك بشأن إمكانية استبعاده من الكونفدرالية، ولن يصل أي خطاب هذا العام حول هذا الأمر، الديون والأحكام تمنع إصدار رخصة المشاركة قبل انطلاق البطولات وليس بعد بدء الموسم، والأساس عند الفيفا هي المشاركة سواء للنادي أو اللاعب، والدليل على كده أزمة كهربا".

وختم: "الزمالك حصل على رخصة المشاركة الأفريقية هذا الموسم، وبالتالي لن يكون هناك مشكلة هذا الموسم، والزمالك داخل على عهد جديد خلال أيام بانتخاب رئيس جديد".