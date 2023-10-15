إصابة ضابط كبير بالحرس الثوري الإيراني في محاولة اغتيال

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن محمد عقيقي، ضابط استخبارات كبير في الحرس الثوري الإيراني، أصيب بجروح خطيرة في محاولة اغتيال في طهران.

وبحسب التقارير في وسائل الإعلام الإيرانية، فإن المحاولة جرت في طهران وتم نقل عقيقي إلى المستشفى في حالة حرجة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "الجيش الإسرائيلي سيعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط طوال الوقت من أجل تحقيق مصالح دولة إسرائيل".

وقال موقع "والا" العبري، مساء أمس السبت، إن إيران أرسلت رسالة إلى إسرائيل عبر الأمم المتحدة مفادها أنه إذا استمرت عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة فإنها ستضطر إلى التدخل، وذلك بحسب مصدر دبلوماسي مطلع على التفاصيل.

وبحسب المصدر دبلوماسي، فإن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أبلغ المبعوث الأممي للشرق الأوسط، تور وينسلاند، أن إيران غير مهتمة بتحويل الصراع في غزة إلى حرب إقليمية، وتريد إطلاق سراح المختطفين.

ووفقا للمصدر فقد أكدت إيران خلال الرسالة أن لديها خطوط حمراء وسوف تضطر إلى الرد إذا استمرت عملية الجيش الإسرائيلي في غزة.