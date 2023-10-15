بعد وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري.. تعرف على أعراض مرض موتها

توفيت الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، فجر الأحد عن 62 عاماً في بيروت بعد صراع طويل مع مرض السرطان ، وأشتهرت جيزيل خوري ببرامجها الحوارية.

وعانت جيزيل خوري، من السرطان لمدة عامين ونصف، وتدهورت حالتها الصحية فجأة خلال الأسبوعين الماضيين.

أعراض مرض السرطان

تختلف أعراض مرض السرطان من شخص إلى أخر حسب مكان الإصابة بمرض السرطان، بعض أعراض السرطان العامة منسوبه له لكنها ليست خاصّة بمرض السرطان وحده، وتشمل:

تعب

ارتفاع درجة الحرارة

ظهور كتلة أو تضخّم يمكن تحسسها تحت الجلد.

ألم

تغيّرات في وزن الجسم، تشمل ارتفاعًا أو انخفاضًا غير مقصودين في وزن الجسم

تغيّرات على سطح الجلد مثل: ظهور اللون الأصفر، وظهور مناطق قاتمة اللون أو بقع حمراء في الجلد، وظهور جروح لا تلتئم، أو تغيرات في شامات كانت موجودة على الجلد.

تغييرات في أنماط عمل الأمعاء أو المثانة.

سعال مستمر.

بحة في الصوت.

صعوبة في البلع.

عسر في الهضم أو الشعور بعدم الراحة بعد تناول الطعام