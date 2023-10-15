عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري.. تعرف على أعراض مرض موتها

جيزيل خوري
جيزيل خوري

توفيت الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، فجر الأحد عن 62 عاماً في بيروت بعد صراع طويل مع مرض السرطان ، وأشتهرت جيزيل خوري ببرامجها الحوارية.

وعانت جيزيل خوري، من السرطان لمدة عامين ونصف، وتدهورت حالتها الصحية فجأة خلال الأسبوعين الماضيين.

txt

مش بس الأدوية.. 5 خطوات فعالة للتخلص من حساسية الخريف

txt

احذر .. هذه العلامات تدل على قلة النوم ليلا

أعراض مرض السرطان

تختلف أعراض مرض السرطان من شخص إلى أخر حسب مكان الإصابة بمرض السرطان، بعض أعراض السرطان العامة منسوبه له لكنها ليست خاصّة بمرض السرطان وحده، وتشمل:

تعب
ارتفاع درجة الحرارة
ظهور كتلة أو تضخّم يمكن تحسسها تحت الجلد.
ألم
تغيّرات في وزن الجسم، تشمل ارتفاعًا أو انخفاضًا غير مقصودين في وزن الجسم
تغيّرات على سطح الجلد مثل: ظهور اللون الأصفر، وظهور مناطق قاتمة اللون أو بقع حمراء في الجلد، وظهور جروح لا تلتئم، أو تغيرات في شامات كانت موجودة على الجلد.
تغييرات في أنماط عمل الأمعاء أو المثانة.
سعال مستمر.
بحة في الصوت.
صعوبة في البلع.
عسر في الهضم أو الشعور بعدم الراحة بعد تناول الطعام

السرطان مرض السرطان أعراض مرض السرطان جيزيل خوري جيزيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية كسرها السرطان ومات زوجها غدرا

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

بسبب الديون.. شوبير يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من الكونفدرالية

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

440 جنيها | تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

«كوكا» يضرب بقوة و«صلاح» يكتفي بالمشاهدة| منشور مهاجم منتخب مصر يفضح الإعلام الغربي

موضوعات متعلقة

لو بتعاني من ضعف العظام.. تناول هذه الأطعمة

في عيد ميلادها الـ 55.. إطلالات خطفت الأنظار لـ نشوى مصطفى

مع بداية الخريف.. تناول ملعقة من هذا الطعام على الريق لتقليل السعال

في اليوم العالمي لغسل اليدين.. كيف تحمي نفسك من الجراثيم والأمراض؟

تزيد خصوبة الرجال.. ما هي الأشواجندا وماذا يحدث للجسم عند تناولها؟

لوك ناعم.. ياسمين عبد العزيز تثير ضجة بظهورها | شاهد

نشرة المرأة والصحة: درة تستعرض جمالها بإطلالة لافتة.. وطبيب يحذر من تناول القهوة في هذا التوقيت

فستان لافت.. درة تستعرض جمالها بإطلالة سوداء | شاهد

ترشيحاتنا

برئاسة السيسي|مجلس الأمن القومي: نرفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار

أكثر 5 سيارات صينية ترخيصا في مصر.. تعرف على السعر والمواصفات

الكيلو وصل 65 جنيها| بشرى سارة للمواطن عن الأسعار.. والسر في المبادرة

بابا الفاتيكان يدعو إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة المحاصرين في غزة

بعد وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري.. تعرف على أعراض مرض موتها

بـ8992 صوتا.. عبد الحي نقيبا للأطباء.. واللجنة المشرفة: المشاركة تاريخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو وصل 65 جنيها| بشرى سارة للمواطن عن الأسعار.. والسر في المبادرة

بهياكل عظمية وحيوانات مفترسة في البر والبحر.. تعرف على الشاطئ الملقب بنهاية العالم

«كوكا» يضرب بقوة و«صلاح» يكتفي بالمشاهدة| منشور مهاجم منتخب مصر يفضح الإعلام الغربي

تعود للعصر الروماني| هذه المدينة الأوربية قد يجتاحها الزومبي.. ابتعد عن المقابر؟

فيديو

شقيق وشقيقة محمد صلاح يردون على انتقاد فخر العرب لموقفه من فلسطين.. فيديوجراف

جدتها تفجر مفاجأة.. سر حلاقة شعر لينا أحمد الفيشاوي زيرو

الذهب يتهاوى .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

«شافت الموت».. فاتن الحلو في العناية المركزة وابن شقيقتها يطلب الدعاء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ