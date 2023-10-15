عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استعدادا لدخول غزة.. وصول قافلة مساعدات التحالف الوطني للعمل الأهلي إلى العريش

صدى البلد

وصلت قافلة المساعدات الإنسانية للتحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة مساء أمس السبت، والتي تضم قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة العريش بشمال سيناء لدعم أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة من أجل المساعدة في تخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني نتيجية الاعتداء الإسرائيلي والذي أسفر عن  سقوط آلاف الضحايا والمصابين.

كانت قافلة التحالف تحركت صباح أمس السبت وتضم 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و 40 ألف بطانية وأكثر من 300 ألف علبة بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والملابس والاحتياجات اللازمة   

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية كسرها السرطان ومات زوجها غدرا

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

بسبب الديون.. شوبير يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من الكونفدرالية

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

440 جنيها | تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

«كوكا» يضرب بقوة و«صلاح» يكتفي بالمشاهدة| منشور مهاجم منتخب مصر يفضح الإعلام الغربي

ترشيحاتنا

برئاسة السيسي|مجلس الأمن القومي: نرفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار

أكثر 5 سيارات صينية ترخيصا في مصر.. تعرف على السعر والمواصفات

الكيلو وصل 65 جنيها| بشرى سارة للمواطن عن الأسعار.. والسر في المبادرة

بابا الفاتيكان يدعو إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة المحاصرين في غزة

بعد وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري.. تعرف على أعراض مرض موتها

بـ8992 صوتا.. عبد الحي نقيبا للأطباء.. واللجنة المشرفة: المشاركة تاريخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهياكل عظمية وحيوانات مفترسة في البر والبحر.. تعرف على الشاطئ الملقب بنهاية العالم

«كوكا» يضرب بقوة و«صلاح» يكتفي بالمشاهدة| منشور مهاجم منتخب مصر يفضح الإعلام الغربي

تعود للعصر الروماني| هذه المدينة الأوربية قد يجتاحها الزومبي.. ابتعد عن المقابر؟

السكر يتراجع والأرز في النازل واللحوم والدجاج مفاجأة| أسعار 10 سلع بعد مبادرة التخفيض

فيديو

شقيق وشقيقة محمد صلاح يردون على انتقاد فخر العرب لموقفه من فلسطين.. فيديوجراف

جدتها تفجر مفاجأة.. سر حلاقة شعر لينا أحمد الفيشاوي زيرو

الذهب يتهاوى .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

«شافت الموت».. فاتن الحلو في العناية المركزة وابن شقيقتها يطلب الدعاء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ