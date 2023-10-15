استعدادا لدخول غزة.. وصول قافلة مساعدات التحالف الوطني للعمل الأهلي إلى العريش

وصلت قافلة المساعدات الإنسانية للتحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة مساء أمس السبت، والتي تضم قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة العريش بشمال سيناء لدعم أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة من أجل المساعدة في تخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني نتيجية الاعتداء الإسرائيلي والذي أسفر عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين.

كانت قافلة التحالف تحركت صباح أمس السبت وتضم 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و 40 ألف بطانية وأكثر من 300 ألف علبة بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والملابس والاحتياجات اللازمة