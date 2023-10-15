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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراها.. قصة صعود دادة السينما المصرية هانم محمد

هانم محمد
هانم محمد

تحل اليوم الأحد 15 أكتوبر، ذكرى رحيل الفنانة القديرة هانم محمد، التي ولدت في 19 مايو عام 1932، ورحلت عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2007، عن عمر ناهز الـ75 عامًا. 

مسيرة هانم محمد 

بدأت الفنانة هانم محمد، العمل بالتمثيل سنة 1970 من خلال بعض الأدوار بالتلفزيون والمسرح، وكانت معظم أدوارها عن “الأم” و"بنت البلد خفيفة الظل" وبعض أدوار الأم القاسية، واستمرت في العمل بالتمثيل حتى وفاتها في 15 أكتوبر 2007.

أبرز أعمال هانم محمد

ومن أشهر أعمال الفنانة هانم محمد "جذور في الهواء – عسكر في المعسكر – جواز بقرار جمهوري – لو كان ده حلم – هاللو أمريكا – الأخطبوط – عليه العوض – درب البهلوان – المساطيل – النمر والأنثى – رغبة وحقد وانتقام – مشوار عمر – حد السيف – نهاية رجل تزوج – رحلة الشقاء والحب – العايقة والدريسة – الوزير جاي – مغاوري في الكلية - البيضة والحجر".

وتألقت هانم محمد، في دور الدادة عزيزة في فيلم “إمبراطورية ميم” مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والنجم أحمد مظهر، ثم شاركت في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة ما بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات أيضا.

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