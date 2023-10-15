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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء خالد فودة

وجه محافظ جنوب سيناء خالد فودة مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية، بمتابعة تطبيق مبادرة "خفض أسعار السلع الأساسية" بمختلف مدن المحافظة، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومنافذ بيع السلع الغذائية.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ جنوب سيناء، تطبيق المبادرة بمدينة شرم الشيخ، والتي أطلقها مجلس الوزراء لتخفيض السلع الأساسية والدواجن بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تتناسب معهم.


وقال المحافظ- حسب بيان، اليوم  إن خلال الفترة الماضية تم التنسيق مع مديرية التموين؛ لطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية "دلتا ماركت" بكل مدن جنوب سيناء، لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة "خفض أسعار السلع الأساسية" اعتبارا من أمس /السبت/، بالتعاون مع القطاع الخاص.


وأضاف أن الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك يتابعان مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق.


وأشار المحافظ إلى أن طبقًا للمبادرة تم تحديد سلع رئيسة لتخفيض أسعارها، وهي: "الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز".


وشدد على أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.

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