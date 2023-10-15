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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين: العالم أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لإبادتنا

غزة
غزة

أكّد اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مواصلا: "لكننا لن نغادر أرضنا".

 

وأضاف «أبو بكر»، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي حساني بشير، أنَّ الحكومة الإسرائيلية تسعى جاهدة من أجل إخفاء فشل جيش الاحتلال في الحرب عن المجتمع الإسرائيلي، متابعا: "العدوان الإسرائيلي سيستمر طالما هذا العالم المنافق وما زالت عقليته الاستعمارية لم تغادره".

 

وتابع رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: "إسرائيل ستستمر في جريمتها الكبرى والمجازر وجرائم الحرب، وما يحدث في غزة عملية إبادة بالمعنى الدقيق للكلمة، والعالم أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لممارسة هذه الإبادة، وبالتالي، فإن ما يحدث في غزة مسؤولية إسرائيلية مباشرة ومسؤولية دولية".

 

وواصل: "العالم يستطيع إيقاف إسرائيل بعد ساعة من الآن، لكنه نفس العالم الذي استثمر في إسرائيل وزرعها في منطقتنا لتكون ذراعه الطولى للمحافظة على المصالح الاستعمارية لنفس تلك الدول التي تتشدق وتبيعنا من بضاعتها الفاسدة المزيد من الحديث عن حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، لكنها ليست للتطبيق طالما هذا الموضوع أصبح متعلقا بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
 

 

 

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