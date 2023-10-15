جريمة حرب.. مجلس النواب يرفض المطالب الدولية بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة

رفض أعضاء مجلس النواب المطالب الدولية بالتهجير القسري للفلسطينين من غزة ، وأكد النواب أن التهجير القسري جريمة حرب ولا يمكن السكوت عليه، جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .

وحذر النواب من المساس بالأمن القومي المصري ،مؤكدين أنه لاتهاون ولاتفريط فى أمن مصر القومي .

وشدد النواب علي موقف الدولة المصرية والموقف الحاسم للرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية.

كانت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قد امتلئت اليوم ،بالإعلام المصرية ،تأييدا لموقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية .كما حرص عدد من النواب على ارتداء الوشاح الفلسطيني تأييدا ودعما للشعب الفلسطيني فى قضيته .

أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين أن القيادة السياسية كانت حكيمه حينما حرصت على تقوية الجيش المصري على مدار العشر سنوات الماضية.

وقال النائب عمرو درويش خلال الجلسة العامة اليوم :أن الموقف المصري واضح تجاه القضية الفلسطينية ،لافتا إلي انه لاتهاون مع الأمن القومي المصري.